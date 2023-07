Milanesa a la pala: los albañiles de Córdoba contaron cómo surgió la idea que se hizo viral

Una dupla de albañiles de Córdoba se hizo viral en las últimas horas por su impensado método para cocinar milanesas en medio de la obra. Este viernes, aparecieron y hablaron desde la insólita cocina cómo se les ocurrió la idea de hacer “milas a la pala”.

El Beto tiene 28 años, La Chancha, 29 y ambos integran un grupo de 18 trabajadores que construye un edificio de 12 departamentos desde hace dos años en la calle Tucumán de Carlos Paz. Recientemente, les tocó hacer el almuerzo y grabaron el “laburazo” que luego subieron a las redes.

Los obreros en medio de la construcción en Carlos Paz. Foto: El Doce

Resulta que llegó la hora del almuerzo en un martes más de trabajo y todos tenían pensado comer un guiso. Pero el horno estaba sucio y un disco que tenían para cocinar no se encontraba en óptimas condiciones, según contaron a Only In Córdoba.

CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE MILANESAS A LA PALA EN CÓRDOBA

Así las cosas, Beto vio la pala brillante, le pasó un cepillo, la enjuagó bien y le dijo al cocinero “ya fue, hagamos unas milanesas acá”, recordó en diálogo con El Doce. En medio del móvil con el noticiero, replicaron la cocción y salió a la perfección.

Inclusive, contaron que esa semana hicieron lo mismo pero con unas hamburguesas que acompañaron junto a unos huevos fritos. Cabe recordar que, los trabajadores comienzan su rutina bien temprano y terminan a las 17.

Por último, Beto, Chancha y el grupo albañiles cerraron el noticiero con el asado “faldeado” típico de cada viernes y un fuerte aplauso para la ocurrencia culinaria en la provincia de Córdoba.