Nicolás Vázquez confirmó la noticia más esperada y entristeció a muchos: “No voy a...”

Para nadie es un secreto que, Nico Vázquez ha vivido días complicados después de anunciar su separación con Gimena Accardi. Inicialmente, había mucha incertidumbre focalizada en tal ruptura, pero finalmente todo se esclareció cuando la actriz confesó que le fue infiel a su pareja de más de 17 años y este, aunque la perdonó, decidió ponerle fin a la relación.

Tras el revuelo generado por la posición en la que ambos actores se encontraban, Yanina Latorre reveló, frente a las cámaras de América TV, que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarían esta misma semana el divorcio.

Ahora bien, recientemente, en una breve nota con el equipo de “LAM”, Nicolás Vázquez zanjó el tema que lo tiene en la boca de todos y, además, hizo la confirmación más esperada.

La triste confirmación de Nicolás Vázquez

Aunque ya Latorre lo había adelantado, muchos tenían la esperanza de que el proceso final del divorcio se pausara, lo que daría paso a una futura reconciliación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Sin embargo, el actor hace poco menos de 24 horas descartó la posibilidad de volver con su expareja.

Más exactamente, Nicolás Vázquez confirmó en “LAM” que ya se encuentra oficialmente divorciado de Gimena Accardi. Puntualmente, el también director de teatro dijo: “Sí, ya firmamos el divorcio. Un beso muy grande para toda la gente que me mira desde casa”.

En ese mismo sentido, Nicolás Vázquez le aclaró al cronista de “LAM” su postura ante los hechos presentados esta última semana: “Dije que no voy a hablar más y gracias por respetarme, a mí y a Gimena”.

De tal manera, Nico confirmó que ya está oficialmente divorciado de Gimena y, no obstante, remarcó que no pretende extender todo lo que respecta al engaño por parte de su entonces pareja, puesto que eso ya formaría parte del pasado.

Nico Vázquez y Gime Accardi revivieron una escena de Casi Ángeles (Foto: Instagram)

Cabe mencionar que, para la vista al público en general, Nicolás Vázquez todavía sostiene un buen vínculo con Gimena Accardi y este se relaciona con los más de 17 años que vivieron juntos, pero ese vínculo se centra más amistad que ahora quieren forjar.