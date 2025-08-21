¿Se acabó la amistad? Cande Vetrano y Lali Espósito marcan distancia con Gimena Accardi tras el engaño a Nicolás Vázquez

Después de las incontables especulaciones que se habían hecho al respecto, Gimena Accardi finalmente admitió haberle sido infiel a su entonces pareja, Nicolás Vázquez. Lo cierto es que, tras el escándalo que dicha revelación generó, todo parecería indicar que la cosas se habrían complicado mucho más para la actriz.

Antes y después de que saliera a la luz el engaño referido, circulaban rumores que apuntaban hacia Andrés Gil como el tercero en discordia, quien cabe recordar es la actual pareja de Cande Vetrano, actriz que sería una de las mejores amigas de Gimena Accardi.

La palabra de Andrés Gil tras los rumores de romance con Gimena Accardi

Pese a la acotación previamente hecha, Gimena Accardi aseguró que Andrés no tendría nada que ver con el engaño hacia Nicolás Vázquez y, en ese contexto, Gil realizó una publicación en Instagram para desligarse de la situación.

Sin embargo, el rumor quedó instalado ya en las redes sociales por los trabajos en conjunto que ha hecho Gimena Accardi con Andrés Gil y, todo parecería indicar que en el entorno de los actores, habría cierta tensión.

Gimena Accardi, Cande Vetrano y Lali Espósito se habrían distanciado

“Atentos con este dato: Lali es la mejor amiga de Cande Ventrano, la relación entre las dos con Gimena Accardi era muy buena, ahora, desde junio que ninguna de las dos les da like a sus publicaciones”, escribió el periodista Fede Flowers mediante su cuenta oficial de Instagram.

Rumores sobre un posible distanciamiento entre Gimena, Lali y Cande.

Después, @lomaspopucom, la cuenta que se encarga de realizar análisis profundos sobre los hechos que respectan a los famosos, realizó una profunda investigación para certificar lo que se mencionaría desde el entorno de Gimena Accardi y Cande Vetrano.

Cande y Giman dejaron de darse like en Instagram.

Mediante unas cuantas pruebas, @lomaspopucom escribió: "Dato que puede decir mucho o decir nada. Cande y Gime eran de darse like en sus publicaciones. A partir de estas dos fotos (finales de junio) ambas dos no se dieron más like”.

Lali dejó de darle like a Gimena en Instagram.

Aunado a ello, se supo que Lali Espósito tampoco le ha vuelto a dar like a una publicación de Gimena Accardi desde los Martín Fierro de Teatro que se llevaron a cabo a fines del mes de junio. Esto mientras que los likes de Lali siguen visibilizándose en la cuenta de Instagram de Cande.

De cualquier forma, todo parecería indicar que habría cierta tensión entre Gimena Accardi, Cande Vetrano y Lali Espósito, luego de que Andrés Gil fuera vinculado como el tercero en discordia entre la primera y Nicolás Vázquez.