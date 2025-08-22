Martita Fort lució un vestido con brillos y transparencias al borde de la censura

Con cerca de un millón de seguidores en Instagram, Martita Fort eso una de las influencers más relevantes del mundo de las redes. Aunque su apellido la llevó a la escena pública, fue su autenticidad y estilo propio lo que la consolidó como referente entre miles de seguidores. Con combinaciones de looks y momentos de su día a día, cada posteo suyo genera impacto, y su última publicación no fue la excepción.

Martita Fort se vistió de gala y llevó un vestido con brillos y transparencias

La hija del empresario apostó en esta oportunidad por un vestido que sin dudas se llevó todas las miradas. La influencer eligió el look para asistir a un evento y, en las imágenes que compartió, se la puede ver con un vestido larga plateado con brillos y transparencias.

Con un peinado recogido y un makeup marcado, la rubia logró llevarse todas las miradas y los likes en su cuenta de Instagram.

La emoción de Martita Fort al mudarse a su primer departamento a los 21 años

A los 21 años, Marta Fort dio un paso muy importante en su vida personal y profesional: anunció con orgullo que firmó el contrato de su primer departamento para vivir sola. Con un estilo más reservado que el de su padre, Ricardo Fort, pero siempre cercana a sus seguidores, la joven compartió la noticia en redes con la emoción de quien cumple un gran sueño.

En un video, se la vio sonriente, con flores en la mano y de fondo el nuevo hogar que empezará a decorar y amueblar. “Es algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer. Estoy muy feliz”, expresó la influencer, que agradeció además el apoyo de quienes la siguen desde hace tiempo.

Así anunció Marta Fort el gran paso que va a dar en su vida

Este logro marca el inicio de una etapa distinta para Martita, quien supo construir su propio camino en el modelaje y en las redes sociales, lejos del legado empresarial familiar. Ahora, sus casi un millón de seguidores esperan ansiosos acompañarla en este nuevo capítulo.