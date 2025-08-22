A sus 64 años, Patricia Viggiano de “Grande pá” protagonizó un destape que se llevó todas las miradas

Patricia Viggiano, recordada por su papel en la emblemática serie Grande, pá! y otras producciones televisivas de los años 90, volvió a conquistar las redes sociales con una imagen que celebra la belleza, la autenticidad y el paso del tiempo.

La actriz demostró que la edad no es una limitación y compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se la puede ver con un conjunto de lencería blanca y un kimono transparente, acompañada por un potente mensaje de aceptación y amor propio.

Patricia Viggiano conquistó a sus seguidores en Instagram

“Aceptarnos como somos, querernos por dentro y por fuera”, escribió Viggiano. En su reflexión, también apuntó contra la industria de la “eterna juventud” y reivindicó el valor de la actitud por sobre los años. “No son los años… es la actitud”, concluyó, dejando en claro que el bienestar y la plenitud no tienen fecha de vencimiento.

La imagen generó una ola de comentarios positivos y admiración por parte de sus seguidores, que no dudaron en dejarle miles de likes y decenas de comentarios.

Patricia Viggiano fue abuela por segunda vez

Lejos de las luces del set, Patricia Viggiano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.Tiempo atrás, la actriz anunció en redes sociales la llegada de Camelia, su segunda nieta, hija de Lucila, la menor de sus hijas.

“Bienvenida Camelia a la familia!!! Te amo tanto!! Gracias Lucila y Panchito por regalarme la posibilidad de ser abuela una vez más”, escribió emocionada, junto a una foto en la que se la ve sosteniendo a la recién nacida.

Viggiano ya había sido abuela en 2021, y desde entonces comparte con frecuencia la alegría que le genera ese rol. “Amo serlo… tanto como amo ser mamá… Gracias Universo por otra nietita hermosa con la que jugaré como una niña de nuevo”, agregó en su publicación.