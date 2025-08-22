Cómo hacer pastafrola sin gluten ni manteca: la receta para disfrutar de la merienda en familia

La pastafrola es uno de esos clásicos de la mesa argentina que nunca falla. Pero esta vez, la propuesta viene con una vuelta de tuerca: se prepara sin gluten ni manteca, lo que la hace perfecta para personas con celiaquía o para quienes buscan reducir el consumo de trigo y lácteos.

La receta fue compartida por Vane, de la cuenta @cocina_practica_con_vane en TikTok, y acumuló miles de likes por su simpleza. “Me encantó el resultado, me quedó esta receta”, aseguró la creadora en su publicación.

Pastafrola sin gluten ni manteca.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la pastafrola sin gluten ni manteca

1 huevo

100 cc de aceite (podés usar de oliva o neutro)

1 cdta de polvo de hornear

250 g de premezcla sin gluten (o harina apta celíacos)

Esencia de vainilla

Ralladura de limón o naranja

Dulce de batata o membrillo para rellenar

Así queda la pastafrola con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar la pastafrola sin gluten ni manteca

En un bowl, colocá el huevo, el azúcar, la ralladura de cítricos, el aceite y la esencia de vainilla. Revolvé bien hasta integrar. Sumá la premezcla y el polvo de hornear, y uní hasta formar una masa suave. Cortá el bollo en dos mitades. Estirá una de las partes y colócala en una tartera o sartén apta para horno. Rellená con dulce de batata o membrillo, según tu preferencia. Con la otra parte de la masa, estirá y cortá tiras finitas. Armá el clásico enrejado de la pastafrola. Cociná en sartén a fuego corona bajo durante 25 minutos o en horno medio precalentado hasta que esté dorada.

El resultado es una pastafrola liviana, tierna y con todo el sabor de la tradicional. Además, la versatilidad de la receta permite adaptarla con diferentes dulces o incluso darle un toque extra con semillas en la masa.