Vía Urbano / Famosos

¿Qué carrera estudió Emilia Mernes en la universidad pública antes de dedicarse a la música?

Pocos saben que antes de triunfar en la música, la cantante argentina tuvo un breve paso por la universidad. ¿Qué carrera estudió y por qué la abandonó?

Paulina Pereyra
Paulina Pereyra

22 de agosto de 2025,

¿Qué carrera estudió Emilia Mernes en la universidad pública antes de dedicarse a la música?
Emilia Mernes. Foto: web.

Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas más populares del género urbano y el pop. Con millones de seguidores en redes sociales y shows agotados en grandes estadios, su figura despierta tanto interés por su música como por su vida personal. En los últimos días, la cantante volvió a estar en el centro de la escena por su descargo y reflexión tras las críticas recibidas por no opinar sobre política.

Acerca de ese momento que se volvió viral y hasta se convirtió en un meme, la cantante expresó: "No tenía la respuesta porque estaba fuera de situación y tampoco estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España y promocionando el disco".

“La verdad es que no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mi. Y okay...no está bien. A veces, está bien decir: ‘sobre esto no sé’ o ‘sobre política no sé’, continuó la cantante de Nogoyá.

A continuación, también señaló que sí está al tanto de lo que sucede en su país a nivel social y político. “Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora y yo estudié en universidad pública. Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación o respuesta a mí y yo no tengo esas respuestas“, comentó la artista.

¿Qué carrera estudió Emilia Mernes en la universidad pública?

En el pasado, ha mostrado su apoyo hacia la educación pública a través de una historia de Instagram con la famosa imagen de Pilar Dibujito. lo que llevó a muchos fans a preguntarse por su propio recorrido académico: ¿qué carrera estudió?

Emilia Mernes en la actualidad.
Emilia Mernes en la actualidad.

Lo cierto es que Emilia tuvo un paso por la universidad antes de dedicarse de lleno a la música. Tras terminar la secundaria en Nogoyá, en 2016 se mudó a Rosario para comenzar la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Según ella misma contó, eligió esa carrera influenciada por sus padres y con la idea de convertirse en una “literata culta”.

Sin embargo, su paso por las aulas duró apenas seis meses. Emilia descubrió que su verdadera pasión era la música y decidió abandonar la carrera de Letras para dedicarse por completo a ese camino.

Tras mudarse a Miami, Emilia Mernes se cansó de las críticas y fulminó a los argentinos: “Muertos de hambre...”.
Tras mudarse a Miami, Emilia Mernes se cansó de las críticas y fulminó a los argentinos: “Muertos de hambre...”.

En entrevistas, confesó que comunicarle esta decisión a su familia no fue fácil, pero la convicción de perseguir su vocación fue más fuerte. Esa determinación la llevó a subir sus primeros covers en Instagram, lo que poco después la impulsó a unirse a la banda uruguaya Rombai.

Ahora, años más tarde, Emilia Mernes es una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Y aunque no terminó su carrera universitaria, su breve paso por la educación pública es parte de su historia.

Temas Relacionados

MÁS DE Famosos
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS