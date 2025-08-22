Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas más populares del género urbano y el pop. Con millones de seguidores en redes sociales y shows agotados en grandes estadios, su figura despierta tanto interés por su música como por su vida personal. En los últimos días, la cantante volvió a estar en el centro de la escena por su descargo y reflexión tras las críticas recibidas por no opinar sobre política.

Acerca de ese momento que se volvió viral y hasta se convirtió en un meme, la cantante expresó: "No tenía la respuesta porque estaba fuera de situación y tampoco estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España y promocionando el disco".

“La verdad es que no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mi. Y okay...no está bien. A veces, está bien decir: ‘sobre esto no sé’ o ‘sobre política no sé’“, continuó la cantante de Nogoyá.

A continuación, también señaló que sí está al tanto de lo que sucede en su país a nivel social y político. “Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora y yo estudié en universidad pública. Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación o respuesta a mí y yo no tengo esas respuestas“, comentó la artista.

¿Qué carrera estudió Emilia Mernes en la universidad pública?

En el pasado, ha mostrado su apoyo hacia la educación pública a través de una historia de Instagram con la famosa imagen de Pilar Dibujito. lo que llevó a muchos fans a preguntarse por su propio recorrido académico: ¿qué carrera estudió?

Emilia Mernes en la actualidad.

Lo cierto es que Emilia tuvo un paso por la universidad antes de dedicarse de lleno a la música. Tras terminar la secundaria en Nogoyá, en 2016 se mudó a Rosario para comenzar la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Según ella misma contó, eligió esa carrera influenciada por sus padres y con la idea de convertirse en una “literata culta”.

Sin embargo, su paso por las aulas duró apenas seis meses. Emilia descubrió que su verdadera pasión era la música y decidió abandonar la carrera de Letras para dedicarse por completo a ese camino.

Tras mudarse a Miami, Emilia Mernes se cansó de las críticas y fulminó a los argentinos: “Muertos de hambre...”.

En entrevistas, confesó que comunicarle esta decisión a su familia no fue fácil, pero la convicción de perseguir su vocación fue más fuerte. Esa determinación la llevó a subir sus primeros covers en Instagram, lo que poco después la impulsó a unirse a la banda uruguaya Rombai.

Ahora, años más tarde, Emilia Mernes es una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Y aunque no terminó su carrera universitaria, su breve paso por la educación pública es parte de su historia.