El destape ultra hot de Sara Sklate, la periodista partidaria de River Plate

Sara Sklate, conocida popularmente como Sarita Sklate, es una modelo, cronista e influencer rosarina que ha ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, moda, trabajo y estilo. Además, es la periodista deportiva que cubre al equipo de River Plate para TNT Sports.

La cronista, con más de 300.000 seguidores en Instagram, sorprendió en sus historias con unas imágenes superjugadas que la muestran en microbikini junto al mensaje: “Mantener el bronceado”.

En imágenes que la muestran de cuerpo entero, la morocha luce microbikini de tiro alto negro con medias de algodón negras y zapatillas. Adidas. Para completar su look, Sara acompaña con bata negra. ¿El detalle? Tiene piercing en el ombligo.

Quién es Sara Sklate

Desde hace un par de años, Sara Sklate se ganó un lugar cubriendo a River y es furor en las redes sociales, especialmente en Instagram y en TikTok. La joven, conocida en las redes como Sarita, nacida en Rosario, es fanática del equipo millonario. En su ciudad natal, fue coconductora en un programa radial donde también cubría a Newell´s y Rosario Central. Esto la llevó a ser parte departamento de prensa del conjunto Canalla.

Pero su sueño de cubrir el conjunto de Núñez la impulsó a tomar la decisión de mudarse a la “ciudad de la furia”. Ya instalada en Buenos Aires, la joven empezó a cubrir al Millonario de la mano de “River desde la Tribuna”.

Sara Sklate, la periodista deportiva que conquista en Instagram y en TikTok

También tuvo una participación como cronista en el programa radial “¿Cómo te va?”, por Radio Colonia, conducido por Marcelo Benedetto. Finalmente, en mayo 2022 empezó su gran desafío laboral: “Muy feliz de sumarme a TNT Sports en la cobertura del día a día de River. Gracias a todo el equipo por la confianza”, escribió con suma alegría en su cuenta de Twitter.