Tini Stoessel confirmó su deseo de ser mamá con Rodrigo De Paul y sorprendió con el país donde quiere criar a su hijo: “Será en...”

Tini Stoessel presentó hace poco su serie Quebranto y, en el marco de la promoción, ofreció distintas entrevistas. En una de ellas, con Sofi Kotler para Telenoche, reveló su deseo de tener un hijo junto a Rodrigo De Paul.

¡Ya no se esconden! Se filtró la foto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul juntos en Buenos Aires

Después de un período de distanciamiento, la pareja volvió a encontrarse en los últimos meses. En paralelo, Rodrigo De Paul se instaló en Miami para sumarse al Inter junto a Lionel Messi, y esa nueva etapa les dio a ambos la posibilidad de proyectar un futuro compartido.

Así confesó Tini Stoessel su deseo de ser mamá con Rodrigo De Paul

La charla avanzó hacia un costado más íntimo cuando la periodista le preguntó: “¿Vos te imaginás siendo mamá?”. La cantante no dudó en responder y expresó: “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquitita. Me encantaría”, abriéndose a la idea de proyectarse en ese papel.

Tini reconoció que el camino hacia la maternidad no es sencillo y que muchas veces se tiende a idealizar cómo será esa experiencia. “Es difícil porque uno piensa muchas cosas y a la hora de ser madre, porque no lo fui ni lo soy, me parece que hay algo de que idealizás, decís que vas a hacer algo de una manera y quizá te encuentra de una forma que decís ‘Che, estás sacando cosas que no pensé que te iban a suceder’”, expresó.

En ese sentido, comentó que tiene definidos ciertos valores que le gustaría transmitir, aunque prefiere no imponerse tantas reglas y dejar que todo fluya. “Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”, sumó.

Finalmente, habló sobre el lugar en el que le gustaría asentarse en un futuro cercano: “Yo amo vivir acá (por Argentina), y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque (…) significa un montón para mí”, señaló.

Tini Stoessel acompañando a Rodrigo De Paul en la presentación del Inter Miami

La cantante explicó que su deseo es seguir vinculada a la Argentina, ya que aquí tiene sus raíces y afectos más cercanos. “Siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia. La realidad es que le trabajo también te hace viajar y yo estoy muy abierta a eso”, sostuvo.

Además, aclaró que por ahora no piensa en casarse, ya que atraviesa una etapa en la que prefiere disfrutar el presente y no hacer planes de boda porque “está muy contenta” con el momento que vive.