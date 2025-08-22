Gerardo Romano reveló la dura enfermedad que padece y conmovió a todos: “Será mi última...”

Gerardo Romano, uno de los grandes nombres de la escena nacional, decidió abrir su corazón y contar una situación personal que lo atraviesa desde hace un tiempo. El actor, recordado por su papel como Sergio Antín en El Marginal y recientemente en el spin-off En el barro, confirmó que padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta el sistema nervioso y se caracteriza por ser progresiva.

En diálogo con La Nación, Romano expresó con crudeza cómo vive esta etapa: “La finitud es una cuestión fundamental del hombre. En mi caso, eso viene acompañado por un condicionante como es padecer una enfermedad neurodegenerativa, lo cual no es una grata noticia ni tiene solución. Uno puede amigarse y transitarlo o no”.

Gerardo habló sobre su diagnóstico.

Gerardo Romano, entre el trabajo y la enfermedad

A pesar del diagnóstico, el artista no se detiene. Actualmente se encuentra en un gran momento con el reciente estreno de la serie En el barro. Durante una obra en Mar del Plata, el actor decidió compartir la noticia con su público. Fiel a su estilo, dejó en claro que no piensa bajar los brazos: “No tengo ganas de bajarme”, aseguró.

Romano retoma su papel de Antín en la serie En el barro.

Sin embargo, Romano también reconoció que su condición marcará un antes y un después en su vida profesional. “Será mi última oportunidad teatral de manera colectiva. Posiblemente, pueda armar una unipersonal, aunque no tengo mucho para decir de esa envergadura, después de haber hecho cuatro piezas de ese tipo”, explicó.

Gerardo Romano, Sebastián Ortega, Ana Garibaldi. (Gentileza Netflix/Fotos: Bruno Ilusorio)

El intérprete, que además de teatro brilló en cine y televisión, señaló que ahora su prioridad está en sostener la conexión con el público y disfrutar cada función. Para él, el escenario sigue siendo un lugar de refugio y vitalidad, incluso en medio de la enfermedad.