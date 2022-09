La actriz Paula Di Chello acusó a Gerardo Romano por violencia de género: “Me perseguía”

Gerardo Romano fue acusado por violencia de género por parte de la actriz Paula Di Chello, con quien compartió pantalla en la telenovela “Se dice amor”, transmitida por Telefe entre 2005 y 2006.

En diálogo con el programa de televisión “Mamás felices”, la actriz denunció públicamente a su colega relatando cómo vivió las grabaciones de la mencionada tira junto a él, no habiendo sido elevada la denuncia aún a la Justicia.

Cómo fue la denuncia pública de Paula Di Chello a Gerardo Romano

“Eran los primeros capítulos. El personaje de Romano tenía una clínica trucha, oscura, y estaba envenenando a una señora millonaria, y yo era su secretaria” comenzaba relatando Paula Di Chello en diálogo con “Mamás felices”.

“En una de las escenas, en un pasillo, sin que estuviera guionado, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde la boca y me hace sangrar. El beso, ponele, pero la mordida hasta que me salga sangre del labio. ¿Con qué necesidad?” continuaba la actriz, asegurando que “Nadie dijo ni hizo nada. Hablé con mi representante y le dije que así no iba a poder seguir”.

Paula Di Chello y Gerardo Romano durante la escena del mencionado beso. Foto: Web

Es en este sentido que, Di Chello aseguro que “Me dijo [Romano] que era una boluda. Seguramente no habré reaccionado como él esperaba. Dejé que siguiese la escena porque eso es lo que te indican como actor”.

Pero según relató la actriz, la situación no terminó allí siendo “perseguida por los pasillos” por el actor, quien le “sacaba el celular y me decía cualquier cosa. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía ‘suegra’. Como si fuese normal”.

Paula Di Chello denunció públicamente a Gerardo Romano por violencia de género. Foto: Mamás felices

Fue así que furiosa Di Chello afirmó “No he tenido la posibilidad de volver a verlo, pero hace unos años si me lo hubiese encontrado, le hubiera dado un cachetazo”, además de contar “Eso me alejó un poco de la profesión. Me puso reticente. Estuve buscando qué quería hacer, dónde y con quién. Me volqué a trabajar con niños”.

Paula Di Chello le mandó un mensaje en vivo a Gerardo Romano

Finalmente, Paula Di Chello se dirigió directamente a Gerardo Romano durante su entrevista, allí sostuvo:

“Te aprovechaste de la situación. Sos un agresivo. No podés tratar así a las mujeres. Vos tenés que pedir permiso antes de hacer una cosa así, hablarlo. No sos profesional, y creés que podés hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Y sí hay consecuencias. Y si no las tenés ahora conmigo, las vas a tener de otra forma. Te lo aseguro”.