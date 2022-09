Gerardo Romano besó a Flor de la V para recrear la escena por la que fue denunciado

En la última semana Geraro Romano se vio envuelto en un escándolo cuando salió a luz una grave denuncia por acoso sexual a una actriz. Paula Di Chello aseguró en forma pública que la habría besado, mordido y hecho sangrar durante una escena de una novela que compartieron juntos.

Luego de las declaraciones de la artista, el actor recreó con Florencia de la V el momento del beso que se vio en la novela “Se dice amor”, transmitida por Telefe entre 2005 y 2006.

“Yo nunca mordí a nadie, ni actuando ni sin actuar. Nunca mordí, hice una escena con lo que implicaba. Me llamó Quique Estevanez para que haga a una basura, un sádico, un psicópata. Si yo hago de malo trato de asustar”, explicó Romano en “Intrusos” por América.

Paula Di Chello y Gerardo Romano durante la escena del mencionado beso. Foto: Web

En ese sentido, el también protagonista de “El Marginal” hizo la comparación como “si Luisa Kuliok le hiciera una denuncia a Arnaldo André por los cachetazos en las telenovelas”. “No puede una actuación de ficción ser un ilícito. Es mentira que lo que pasó no estuviese guionado”, señaló.

“En las telenovelas la letra está con alfileres, los movimientos los dice el director en el momento... Se ensaya una pasadita de cámara, pero no es verdad que no esté guionado o sea como tiene que ser. No fue un arrebato. Sangre no se ve nunca”, sentenció.

El beso entre Gerardo Romano y Flor de la V

Después, para demostrar su punto de vista, le tomó la cara a Flor y empezó a acercarse: “Yo no te voy a hacer nada. Te tengo así, contra la pared. Esto fue así, dame tu labio. Le hice así y la saqué”.

En ese momento la conductora exclamó: “¡Me acaba de besar Gerardo Romano!”. Y aseguró: “Claro, me tocaste el labio, pero no me mordiste”. Y el actor aclaró: “Te aprisioné. Es una actuación, el actor tiene que hacerlo bien. Quique Estevanez me llevó para hacer de un hijo de put*, a una mala persona”.