No es la primera vez que el actor Gerardo Romano protagoniza un tenso cruce con algún periodista cuando se habla de la situación del país y se hace un comentario contra el Gobierno kirchnerista.

En esta oportunidad, el actor insultó a Mariano Yezze durante el programa Es domingo, estamos a tiempo (América TV) cuando empezaron hablando de la inflación del país y terminaron hablando sobre la corrupción.

Gerardo Romano, en América.

“El primero Gobierno de Néstor (Kirchner) estuvo relativamente bien, ¿después qué pasó?”, preguntó el conductor, lo que hizo empezar el tono de Romano, reconocido fiel defensor del kirchnismo: “La oposición hace su trabajo. ¿Cuándo renace la inflación en la Argentina? En el 2008 la 125 (en referencia a la resolución que implicaba las retenciones de la soja y sus derivados), con los hijos de pu... de los productores que desabastecieron al pueblo argentino”.

El tenso cruce entre Mariano Yezze y Gerardo Romano Foto: Captura

En ese momento, Yezze señaló que el único que liquida divisas “es el campo” y remarcó que para llenar las arcas del Banco Central se necesita del campo. “Pero para llevarse la guita por el Río Paraná a Europa...”, retrucó Romano.

La pregunta que desató el enojo del actor

Luego de ese tenso cruce, Yezze tocó el tema de la corrupción que hizo desatar el tenso momento.

“¿Y el dinero de la corrupción que se fugaron? De todas las causas de corrupción que hay, por ejemplo, la ruta del dinero K, la historia de los cuadernos”, apuntó el periodista a lo que Romano no se quedó callado: “La ruta del dinero K terminó; lo de los cuadernos me extraña que seas abogado y digas semejante burrada. Que las fotocopias puedan ser prueba... me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”.

Pero una frase de Yezze fue lo que hizo enojar al actor. “No te estoy direccionando, te estoy llevando para que...”, y sin terminar la frase, Romano no interrumpió con un exabrupto: “¿Llevando a dónde? No me poder llevar ni a la esquina. ¿Qué me vas a llevar, bolu...?”.