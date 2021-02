A más de una semana del escándalo del vacunatorio vip, Gerardo Romano fue consultado sobre el tema y sus declaraciones generaron polémica.

“Cuando en un barco vamos a los botes y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Es preferible que se muera el más viejo y no el más joven si hay un lugar en el bote. Esto es como un lugar en el bote también”, expresó el actor en diálogo con Radio Mitre.

En el programa de Marcelo Bonelli en “Sábado Tempranísimo”, Romano aseguró que él no se vacunó. “A mí no me ofrecieron vacunarme. Nunca me ofrecieron nada, ni un laburo, ni un curro, no me ofrecieron nada porque no acepto nada”, aseguró.

Aunque antes había justificado el hecho de vacunar a personas jóvenes, el famoso de 74 años se refirió puntualmente a las listas de vacunados vip. “Es pésimo lo que hicieron. Yo no lo hubiera hecho jamás. Me habría muerto de vergüenza. Es una falta de ética grave lo que pasó”, afirmó.

“Censuro lo que pasó pero creo que la oposición está encarnizada con el Gobierno. Toda la performance de una gestión no puede ser reducida a una decisión errónea”, consideró, en defensa del gobierno de Alberto Fernández.

Así y todo, el actor le bajó el tono a los cuestionamientos al mandatario. “El conflicto es el alma mater de la democracia, el Frente de Todos defiende unos intereses y Juntos por el Cambio defiende otros”, comenzó diciendo el artista.

En ese sentido, agregó: “¿Quién robó vacunas? “Robar es un hurto cometido con violencia. Lo que veo es que estamos transitando un camino que la humanidad no había transitado. Se genera una situación muy difícil en el mundo entero. Hay aspectos de la idiosincracia uruguaya que favorece la dinámica de la democracia, la alternancia”.

Por último, el actor llamó “a cambiar este sistema de vacunación rápidamente porque está parado” y anticipó que “todavía no hemos visto lo peor de la historia porque no hemos llegado al invierno”.