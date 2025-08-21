Sofía Jujuy Jiménez realizó una inesperada y llamativa revelación a través de sus redes sociales. Concretamente, la actriz compartió, con sus más de 1 millón de seguidores en Instagram, el casting que hizo para la serie de Netflix, “En el Barro”.

Cabe aclarar que, Sofía Jujuy Jiménez no forma parte del elenco de “En el Barro”, pero tras las publicaciones que hizo la modelo, los cibernautas empezaron a opinar sobre el casting en cuestión y, rápidamente, este se viralizó.

Qué dijo Sofía Jujuy Jiménez tras hacer el casting para “En el Barro” y no quedar seleccionada

En principio, Sofía Jujuy Jiménez colgó 3 videos que corresponderían al casting que hizo para “En el Barro” y, al pie de estos, escribió: “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice casting. Me da mucha ternura ver a esa Sofí intentándolo”.

Después, Sofía Jujuy Jiménez aclaró: “Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es el punto. La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

Asimismo, Sofía Jujuy Jiménez contó desde qué perspectiva mira hoy el casting que hizo para la serie de Netflix: “Hoy lo veo y me río y pienso, qué cara dura, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron no y, sin embargo, sigo intentando, sigo yendo detrás de lo que dicta mi corazón".

No obstante, Sofía Jujuy Jiménez contó cuándo hizo el casting para la serie: “Fue hace un año, estaba con la Pilus en mis vacaciones en México, post temporada de teatro con Permitidos, una obra que amé hacer y se ve que quedé embalada con el rol de actriz. Me llegó la oportunidad a través de una agencia que confío en mí y me animó a intentarlo”.

En ese sentido, Sofía Jujuy Jiménez admitió: “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas sobre un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer, pero sí que en esta vida, me acostumbré a decir que sí a cada nuevo desafío”.

Casi al final de su relato, Sofía Jujuy Jiménez abrió su corazón y apuntó: “Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan. Por lo general, ven siempre lo lindo y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toca encarar”.

Por último, pero no menos importante, Sofía Jujuy Jiménez dejó dicho lo siguiente: “Lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo. Así que ya saben, anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro sin importar el resultado”.