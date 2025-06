Sofía “Jujuy” Jiménez su duchó frente a la cámara: “Aprendí a...”

Sofía “Jujuy” Jiménez es sin dudas una figura muy querida en los medios, ganándose un lugar especial en el corazón del público. Tanto en la televisión como en sus redes sociales, se caracteriza por su cercanía y autenticidad y constantemente comparte con sus seguidores no solo sus mejores looks, sino también los momentos más cotidianos de su día a día.

Sofía “Jujuy” Jiménez conquista a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, la modelo decidió compartir un video en el que se la puede ver duchándose al aire libre, únicamente con la parte de abajo de una microbikini negra.

“Vivo la vida mía, como dice la Karol G y como me gusta a mi…libre, siendo lo más auténtica posible, conectando con amor y mucha alegría. Aprendí a hacerme el amor a mi misma y es un viaje de ida, siento que no necesito más nada de nadie, es como si fuera que me autosostengo, y me refiero particularmente a esos momentos de automimos, de regalarme minutitos solo para mi, me apego a mi ser, lo acepto, lo abrazo, me proyecto desde ahí y me ocupo de seguir creando mis propios sueños sin joder los de nadie, deseo lo mismo para todos los que hayan llegado leyendo hasta aquí y no solo se hayan frenado por el video”, escribió.

Sofi aprovechó para comaprtir con sus seguidores algunos fotos de sus días de relax en un paraíso caribeño. En las imágenes se la puede ver con una microbikini rosa con arena blanca y el mar turquesa de fondo.

"Inagurando oficialmente mis días en el paraíso. Mi traje de baño pink que no puede más”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios.