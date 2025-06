Sofía “Jujuy” Jiménez posó con una microbikini rosa desde una playa paradisíaca en el Caribe

Sofía “Jujuy” Jiménez se ganó su lugar en los medios y hoy es una figura muy querida. Desde la tele hasta las redes, siempre se muestra cercana y comparte con sus seguidores desde sus mejores looks hasta momentos más cotidianos de su día a día, y así se fue armando una comunidad que la sigue en cada paso que da.

Sofía Jujuy Jiménez conquistó a sus seguidores con una microbikini rosa

En esta oportunidad, Sofi aprovechó para comaprtir con sus seguidores algunos fotos de sus días de relax en un paraíso caribeño. En las imágenes se la puede ver con una microbikini rosa con arena blanca y el mar turquesa de fondo.

"Inagurando oficialmente mis días en el paraíso. Mi traje de baño pink que no puede más”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

Sofía “Jujuy” Jiménez reflexionó sobre las mujeres y dejó una indirecta para la China Suárez

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”, expresó pensativa Jujuy Jiménez. “En su momento yo re flasheaba con la idea de casarme, a medida que fueron pasando los años, distintas experiencias, eso se fue modificando…hoy con 34 me lo pregunto en serio…“, agregó reflexiva la famosa.

“Cada vez siento más felicidad pasando rato conmigo misma, ¿será de acuariana que soy? ¿Que tengo mi venus en acuario también? ¿Que me volví super autosuficiente, independiente, con mi libertad financiera? No sé… ¡No entiendo!”, comentó Jujuy Jiménez.

Después, la famosa abrió su corazón y habló sobre uno de sus deseos más profundos: formar una familia. “Lo único que me da un poquito de cosa, de tristeza, es empezar a resignar la idea de armar mi propia familia. Me encantaría tener un hijito, pero como un proyecto de a dos. Sola, creo que no podría”, confesó con sinceridad. Y aunque su reflexión fue emotiva, lo que llamó la atención fue un comentario picante en el que se refirió a ciertas mujeres como “robamaridos”. ¿Habrá sido un palito para la China Suárez?