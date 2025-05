¿Palito para la China Suárez? la llamativa reflexión de Sofía “Jujuy” Jiménez sobre las mujeres: “Algunas roban maridos”

Sofía “Jujuy” Jiménez es una influencer y periodista argentina que tiene miles de seguidores en redes sociales, donde comparte su rutina, viajes y reflexiones sobre la vida. En ese contexto, llamó la atención el comentario que hizo y podría estar relación con la novela del momento.

Sofía "Jujuy" Jiménez en el programa de Mirtha Legrand

El escándalo de WandaGate está en boca de todos y se habla de ello en la televisión, las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. La guerra judicial y mediática que lleva Wanda Nara con Mauro Icardi y la polémica relación de éste con la China Suárez, lleva a que todos opinen del tema del momento.

La China Suárez fue señalada de mentirosa tras una polémica frase sobre Mauro Icardi que contradice su pasado amoroso.

El escandaloso noviazgo comenzó con el affaire que tuvieron la ex Casi Ángeles y el futbolista en 2021 en París cuando Icardi estaba casado con Wanda Nara. Eso se suma a que la actriz fue la tercera en discordia en el matrimonio de Pampita y Benjamín Vicuña, por lo que es muy cuestionada y señalada muchas veces como “la roba maridos”.

Sofía Jujuy Jiménez hizo una extensa reflexión sobre el matrimonio, maternidad y los mandatos a sus 34 años. En ese contexto dejó una indirecta para las mujeres que “roban maridos”.

Sofía “Jujuy” Jiménez reflexionó sobre las mujeres y dejó una indirecta para la China Suárez

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”, expresó pensativa Jujuy Jiménez.

“En su momento yo re flasheaba con la idea de casarme, a medida que fueron pasando los años, distintas experiencias, eso se fue modificando…hoy con 34 me lo pregunto en serio…“, agregó reflexiva la famosa.

Sofia Jujuy Jiménez reflexionó sobre las mujeres y dejó un palito a la China Suárez

“Cada vez siento más felicidad pasando rato conmigo misma, ¿será de acuariana que soy? ¿Que tengo mi venus en acuario también? ¿Que me volví super autosuficiente, independiente, con mi libertad financiera? No sé… ¡No entiendo!”, comentó Jujuy Jiménez.

Luego, la famosa contó que si quería formar una familia: “Lo único que me da un poquito de cosa/tristeza es empezar a resignar la idea de armar mi propia familia, como que eso sí me gustaría, tener un hijito pero como un proyecto de a dos, sola creo que no podría”.

Si bien la famosa reflexionó sobre su vida, llamó la atención que nombrara a algunas mujeres como “robamaridos” será un palito para la China Suárez.