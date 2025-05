Benjamín Vicuña rompió el silencio y apuntó contra la China Suárez tras el escándalo por sus hijos: “Me da vergüenza”.

Recién aterrizado en Buenos Aires tras su paso por el prestigioso Festival de Cannes, donde participó en diversos eventos vinculados al cine internacional, Benjamín Vicuña enfrentó a la prensa local y no esquivó uno de los temas más candentes de los últimos días: la ola de críticas que recibió su ex pareja, la actriz Eugenia “la China” Suárez, por su reciente viaje a Turquía junto a sus hijos Magnolia y Amancio.

La actriz decidió acompañar a Mauro Icardi, con quien mantiene un vínculo sentimental, durante uno de los partidos más importantes del año para el futbolista: el encuentro que consagró al Galatasaray como campeón. Las imágenes del viaje se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron opiniones encontradas. Algunos la felicitaron por compartir esa experiencia con sus hijos, mientras que otros la cuestionaron por exponerlos y por el contexto del viaje.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Las fotos de la actriz, en el rol que anteriormente ocupaba Wanda Nara, acompañada por sus hijos, dieron la vuelta al mundo. Frente a esta situación, el actor chileno fue contundente al manifestar su desacuerdo con el alto nivel de exposición pública que están teniendo los pequeños.

Así rompió el silencio Benjamín Vicuña por el conflicto con la China Suárez y sus hijos

Durante su regreso al país, Benjamín Vicuña fue abordado por el móvil de Intrusos, que no dudó en preguntarle por la polémica que envuelve a su ex pareja, la China Suárez, Mauro Icardi y los hijos que tiene con la actriz, tras el mediático viaje a Turquía.

El cronista Alfonso Oliva fue directo con su consulta: “¿Cómo te cae todo lo que está pasando en las redes con la China, Mauro y tus hijos?”. Con gesto serio y medido, Vicuña respondió: “Trato de no estar tan al tanto. Hay mucha información. Hay cosas que están buenas y otras que no. Yo sé cuál es la interna y me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas domésticas, de permisos, de viajes, de la vida familiar y cómo uno se arregla. Pero se habla, se conversa y se preserva los chicos”.

El actor también fue consultado por las repudiables declaraciones que hizo Guillermo López —el supuesto abogado de Wanda Nara— sobre el pequeño Amancio, su hijo menor con Suárez. Sin disimular su molestia, fue contundente: “Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Se dicen barbaridades. Debería haber gente para controlar ese nivel de pelotudez que dicen, sobre todo sobre los niños. Lo de ese señor (Guillermo López) en particular, ya está”.

Por último, ante la posibilidad de que la China Suárez decida radicarse en Turquía junto a Mauro Icardi y se lleve a los hijos que tienen en común, Vicuña no dejó lugar a dudas. “No, ninguna posibilidad”, sentenció.