Netflix: la película subida de tono que revolucionó todo desde su estreno y se convirtió en una de las más vistas

El catálogo de Netflix se vuelve cada vez más interesante por las constantes propuestas cinematográficas que le ofrecen al televidente. Un claro ejemplo de ello se pudo evidenciar recientemente, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo lanzó uno de sus estrenos más esperados.

Más exactamente, Netflix estrenó en su plataforma la película subida de tono titulada “Caerás”. La producción audiovisual, que salió a la luz este 21 de agosto del año en curso, te transportará al instante hacia una realidad paralela, puesto que contiene escenas realmente impactantes.

Actores principales de la película, "Caerás".

La película de Netflix referida dura aproximadamente 1 hora y 43 minutos, fue dirigida por Sherry Hormann y, al mismo tiempo, guionizada por Stefanie Sycholt.

Cuál es la trama que gira en torno a la película de Netflix “Caerás”

La producción de Netflix recomendada en esta oportunidad narra la vida de Lilli, una mujer que, repentinamente, empieza a tener ciertas sospechas sobre el nuevo prometido de su hermana. Como es de suponer, la protagonista de la película intentará por todos los medios descartar tales sospechas, hasta que se cruza con Tom, el gerente de un club nocturno que la distrae de su objetivo.

La química y el deseo entre ambos evoluciona de forma abismal, aunque con cierta cautela por parte de Lilli, quien finalmente decide entregarse a la aventura, la pasión, atracción y amor.

"Caerás", película que actualmente se transmite por Netflix.

La historia de Netflix construida con base en la vida de Lilli sostiene numerosos altos y bajos antes y después de que la conexión con Tom empiece a fluir.

Es por ello que, sin generar ningún tipo de spoilers, quienes ya la han visto la producción destacada dejan reseñas positivas y alertan sobre las escenas subidas de tono que, sin duda alguna, sería uno de los ganchos principales que ofrece esta propuesta de Netflix.

Aun así, otra gran parte de los consumidores habituales de Netflix se enfocan en la historia y sostienen que la trama de la película está bien presentada, puesto que contiene un buen inicio, un desarrollo con revelaciones y atracciones impactantes y, un final completamente inesperado.