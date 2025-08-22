Cómo hacer chipa en freidora de aire: receta fácil y lista en menos de 10 minutos

Los chipacitos son una de esas recetas que nunca fallan: crocantes por fuera, suaves por dentro y con mucho sabor a queso. Pero lo mejor es que, con la freidora de aire, se preparan rápido, sin llenar de grasa la cocina y casi sin ensuciar.

La receta, compartida en TikTok por Santiago Repetto, ya cosechó miles de vistas porque demuestra que el chipa casero no es exclusivo de los expertos. Con apenas siete ingredientes básicos y un poco de paciencia, podés tener en tu mesa una bandeja de chipacitos calientes listos para acompañar el mate.

Chipa en la freidora de aire.

Qué ingredientes se necesitan para hacer chipa en la freidora de aire

2 huevos

500 g de fécula de mandioca (se consigue en dietéticas y supermercados)

100 g de manteca pomada

250 g de queso pategrás en cubitos

125 g de queso reggianito rallado (podés reemplazarlo por más pategrás)

1 cda grande de sal

200 ml de leche (agregá de a poco hasta formar la masa)

Así queda el chipa.

Paso a paso, cómo preparar chipa en la freidora de aire

Colocá la fécula de mandioca en un bowl grande. Sumá el pategrás en cubos y el reggianito rallado. Hacé un hueco en el centro y agregá la manteca, los huevos y la sal. Integrá con la mano y andá incorporando la leche de a poco. Formá la masa, sin amasar de más (tiene que quedar tierna, no seca). Armá bolitas del tamaño que prefieras. Colocalas en la freidora precalentada a 200 °C. Cociná durante 5 minutos, hasta que estén doradas y esponjosas.

El truco de la air fryer permite tenerlos listos en tiempo récord, sin perder ese sabor casero que tanto gusta.