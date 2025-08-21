Habló el dueño de la reconocida concesionaria de Córdoba clausurada por incumplimientos

La dirección general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba dispuso la clausura preventiva de una reconocida concesionaria de la Capital. Este jueves 21 de agosto, Juan Zambrano, dueño de la firma, habló de los incumplimientos denunciados y aclaró la situación.

La resolución, adoptada conforme al artículo 37 de la Ley Provincial 10.247, respondió a graves infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240. La medida surgió por un incremento significativo de denuncias y la constatación de incumplimientos contractuales que afectan a numerosos consumidores.

Clausuraron una reconocida concesionaria de Córdoba

Se trata de la empresa Genesis Motors, ubicada en Marcelo T. de Alvear 748. Entre las irregularidades detectadas, sobresalen la inclusión de cláusulas abusivas en los acuerdos de compraventa, la omisión en el deber de proporcionar información transparente sobre los productos comercializados, y demoras injustificadas en la entrega de bienes adquiridos. La empresa se dedica a la venta de motocicletas, tanto nuevas como usadas.

Clausuraron una concesionaria de autos por abuso contractual y múltiples denuncias. (Gentileza)

Como parte de esta disposición, se prohibió a la firma comercializar cualquier tipo de producto o servicio hasta que la compañía normalice su situación legal y cumpla con las regulaciones vigentes. Asimismo, se remitió las actuaciones a la Fiscalía Penal competente para que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo vinculado a las conductas observadas. Javier Arroyo, director de Defensa del Consumidor, confirmó la decisión, enfatizando la naturaleza abusiva de los contratos para los derechos del consumidor y la falta de información correcta sobre los bienes ofrecidos.

Habló el dueño de la concesionaria clausurada en Córdoba

“Se han dicho muchas cosas feas y eso hace que aumenten las denuncias”, increpó Zambrano, en diálogo con El Doce. En este sentido, apuntó contra los rumores de salida, venta de motocicletas falsas y una estafa.

“Quiero pedirle disculpas a los clientes que sufren las demoras excesivas en las entregas, porque no es que no se entregó”, insistió. En este sentido, demostró su compromiso en realizar las más de 100 tratos pendientes.

Juan Zambrano, dueño de la concesionaria clausurada en Córdoba.

En tanto, contextualizó que las demoras en los contratos son de 150 a 180 días hábiles. “Se extendió por factores externos. Yo le compro a distribuidores y agentes oficiales. Eso hace que yo esté sujeto a sus condiciones y de mercado”, deslizó sobre los problemas que sufre desde 2023, según sus dichos.

Por otro lado, reconoció que no le quiere atribuir la culpa a nadie, “pero el cambio de Gobierno y demás hace que todas las fábricas estén especulando qué va a pasar con el dólar y la inflación y eso nos afecta a nosotros”.

Por último, reiteró que desde la concesionaria frenaron todas las ventas para regularizar las entregas pendientes. Además, aclaró que aquellas personas que quieran la devolución de dinero será con el monto actualizado, siempre y cuando tengan cumplidas las condiciones contractuales pactadas previamente.

Qué dijo la concesionaria sobre la clausura

El cierre preventivo de la concesionaria se realizó el jueves 14 por la tarde. Ante esto, la empresa emitió una serie de comunicados a través de su cuenta de Instagram. “Por el momento, la atención presencial está suspendida por la clausura preventiva. Apenas la autoridad confirma la documentación retomaremos la atención presencial como siempre”, sostuvo.

Se clausuró una reconocida concesionaria. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Asimismo, insistió: “La autoridad pidió aclarar/acompañar cierta documentación. Ya estamos presentado lo solicitado y estamos colaborando para resolverlo a la brevedad. No implica sanciones por fraude, riesgo para clientes ni cierre definitivo”.

La empresa aclaró que continuará operativa en horario de atención normal, pero solo por mensajes a través de Instagram. “Seguiremos 100 por ciento operativos en el horario de atención normal, solo por mensajes en nuestro Instagram oficial. Las entregas se reprogramaran por el mismo canal para que no pierdas tu turno. Las garantías y contratos continuarán vigentes sin cambios”, agregó.

Desde Defensa del Consumidor se subrayó la importancia de que los consumidores se informen adecuadamente antes de realizar cualquier compra o venta de vehículos. Se recomienda verificar antecedentes y las condiciones contractuales para prevenir situaciones de riesgo o incumplimientos. La entidad se encuentra a disposición para brindar asesoramiento y recibir denuncias a través de diversos canales: 351-3266655; defensadelconsumidor@cba.gov.ar, o en avenida Colón 724.