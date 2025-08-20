Córdoba: clausuraron un local que arrojaba un “líquido verde” a la calle

La Municipalidad de Córdoba, a través del Instituto de Protección Ambiental y Animal, clausuró un comercio ubicado en la avenida Vélez Sarsfield, en barrio General Artigas de la ciudad. La acción fue motivada por la constatación del vertido de un líquido verde sobre la vía pública, sustancia generada por la actividad del propio establecimiento.

Clausuraron un local que tiraba “líquido verde” a la calle

El local sancionado pertenece a la empresa ICE, dedicada a instalaciones termomecánicas y sistemas de aire acondicionado. Inspectores municipales del Instituto de Protección Ambiental y Animal detectaron el flujo del material verdoso en grandes volúmenes, que salía desde un desagüe pluvial.

Este caudal recorría la calle Wenceslao Escalante y se extendía hasta la calle Belardinelli, algo que generó un impacto visual evidente en esta área del barrio General Artigas. El arrojo de líquidos residuales provenientes de cualquier operación comercial o industrial está expresamente prohibido por la legislación local vigente.

La faja negra de clausura fue colocada sobre el acceso del negocio por disposición de las autoridades este miércoles. La autoridad insta a la comunidad a ser parte activa en el monitoreo del medioambiente. Para aquellos que deseen realizar denuncias sobre situaciones similares de contaminación o vertidos ilegales, el Instituto de Protección Ambiental y Animal puso a disposición canales directos. Es posible comunicarse al teléfono 351 2089570, en el horario comprendido entre las 8 y las 17. Asimismo, se encuentra habilitada la dirección de correo electrónico ipa@cordoba.gov.ar para enviar reportes.