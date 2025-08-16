La Policía y la Municipalidad de la ciudad clausuraron un centro vecinal de Córdoba por una fiesta clandestina con más de 1.000 personas. El operativo requirió el uso del armamento menos letal porque los vecinos y las vecinas les lanzaron objetos contundentes a los uniformados.

Clausuraron un centro vecinal de Córdoba por una fiesta clandestina con más de 1.000 personas

Las fuerzas de seguridad comunicaron este sábado 16 de agosto que el suceso se produjo dentro del establecimiento ubicado en la calle Soto al 1.050, barrio Acosta. Algunos asistentes arrojaron elementos contundentes y varios móviles policiales resultaron dañados, detallaron.

Se desarticularon tres eventos clandestinos en la ciudad con más de 1.200 personas.

Finalmente, la situación fue disuadida y todas las personas se retiraron del lugar. Personal del área de Fiscalización y Control y de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba también realizaron otros dos procedimientos en el transcurso de la madrugada.

Clausuraron un club de Córdoba y otro local por fiestas clandestinas

El segundo tuvo lugar en un club deportivo ubicado en calle León Pinelo al 2.600, barrio Ampliación Rosedal. Allí, se constató la presencia de 70 personas, aproximadamente.

Por último, 150 adolescentes fueron identificados en otra fiesta que se desarrolló en la calle Rímini al 390, barrio Ampliación Kennedy. Se secuestró un equipo de audio y bebidas alcohólicas. Todos los eventos se desarrollaron sin la habilitación correspondiente ni las medidas mínimas de seguridad exigidas.