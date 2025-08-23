Sin filtro, Alex Caniggia reveló de dónde saca toda la plata que tiene: “Yo hago contratos de...”

Durante las últimas semanas, Marley empezó a grabar “Por el Mundo”, programa que actualmente se transmite por Telefe y, como es sabido, desde la vuelta oficial, el formato ha dado mucho de qué hablar por los invitados que allí destacan. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando el conductor de televisión grabó una edición del ciclo con Charlotte y Alex Caniggia.

Para grabar el programa en cuestión, donde se reflejan principalmente viajes realizados al rededor del mundo, Marley, Charlotte y Alex Caniggia se trasladaron a otro continente. Más exactamente, fueron a China.

Como es de suponer, la emisión pertinente del programa referido ya había generado altas expectativas desde su anuncio, puesto que Charlotte y Alex Caniggia tenían contacto cero tras una intensa discusión familiar que tuvieron, en la cual también está involucrada Melody Luz, pareja del mediático.

Lo cierto es que gracias a las grabaciones de “Por el Mundo”, los hermanos Caniggia pudieron firmar un pacto de paz y, finalmente, decidieron reconciliarse. Aunque, hasta el momento no han querido profundizar sobre los hechos. Mientras ese tema se esclarece, el nombre de Alex Caniggia se encuentra en la boca de todos, por una confesión que le hizo a Marley.

Alex Caniggia desde su cuenta de Instagram.

Alex Caniggia confesó de dónde saca el dinero que posee

Debido a las publicaciones que constantemente realiza en Instagram, en las que se muestra con grandes sumas de dinero, Marley le preguntó a Alex Caniggia lo siguiente: “¿De dónde sacás la plata? ¿De dónde viene la plata? Eso es lo que quiero saber".

Lejos de evadir la interrogante en cuestión, Alex Caniggia inmediatamente respondió: “Yo ahora laburo mucho con mi viejo (Claudio Caniggia) en nuestra empresa de futbol y, además, a lo largo de los años he hecho mucha televisión”.

Asimismo, Alex Caniggia siguió: “Ahora más que nada, yo hago contratos de mucha plata, claramente, en la televisión de afuera, porque se manejan otros números”. Después, el mediático recordó que el último contrato que hizo fue en España con “Gran Hermano”.

De tal manera, Alex Caniggia dejó al descubierto de dónde provienen sus ingresos, mismos que suelen reflejarse a través de imágenes o videos compartidos en Instagram.