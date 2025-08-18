Charlotte Caniggia se metió en la pelea entre Mariana Nannis y Alex y reveló de qué lado está: “Yo soy team...”

Charlotte Caniggia tiene una de las famosas argentinas que da qué hablar por sus polémicas con su familia, sus frases virales o su lujosa vida. La hija de Mariana Nannis estuvo de viaje con Marley por China y al que también fue su hermano Alex, con quien está peleada hace un tiempo.

Los mellizos Caniggia saltaron a la fama juntos y siempre se mostraron inseparables más allá de los conflictos familias y entre sus padres. Tanto Alex como Charlotte se defendían a capa y espada ante los problemas. Sin embargo, la relación entre ellos se rompió y los hermanos tuvieron una polémica pelea.

El fin de la relación entre los Caniggia fue cuando Alex se reconcilió con Melody Luz, su pareja y la madre de su hija Venezia. En ese momento, el influencer defendió a su novia y cortó el vínculo con su hermana, quien hizo un descargo contra su cuñada.

Melody Luz vs. Charlotte Caniggia. Foto: captura pantalla

Es conocido por todos la mala relación de la bailarina con su suegra Mariana Nannis desde que comenzó su romance con Alex. No obstante, si se llevaba bien con Charlotte, pero esto terminó cuando Melody ventiló algunas internas familiares que generaron el enojo de la hija de El Pájaro Caniggia.

Los mellizos fueron de viaje a China para grabar Por el Mundo con Marley. Durante todo el viaje no se hablaron y el conductor fue de intermediario entre los hermanos. En el programa que salió a la luz el domingo, Charlotte contó su verdad de la pelea con su hermano y cuñada.

En medio del conflicto familiar, Charlotte Caniggia eligió su team

Primero, Marley le preguntó: “¿Está todo bien con Melody y Alex?“. Ante esto, Charlotte respondió tajante: “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”.

Luego, la influencer dejó su posición en el conflicto familiar: “Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.

“Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, agregó Charlotte sobre el fin de su relación con Alex.

Cuando Marley le preguntó si su hermano habla con su mamá, la influencer contestó: “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón. Él ahora está en el lado de Claudio”.

Asimismo, Charlotte habló de la relación con su papá: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”.

Cuando Marley le sugirió si se reuniría con él, la famosa manifestó su deseo familiar: “Sí, yo no tengo problema. No quiero como que se peleen todos, todos separados, quilomberos todos. Me hinchan un poco las p...“.