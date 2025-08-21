La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó que desde este jueves 21 de agosto hay una alerta extrema por riesgo de incendios en la provincia de Córdoba. Por ello, recordaron a qué números se debe llamar en caso de detectar un foco ígneo.

Hay alerta extrema por riesgo de incendios en la provincia de Córdoba

“Debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el domingo 24 de agosto la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será extrema”, anunció la dependencia provincial mediante un comunicado oficial.

Rige alerta de riesgo extremo en la provincia de Córdoba. (Municipalidad de Córdoba)

Según los pronósticos extendidos para Córdoba, habrá fuertes vientos, suba de temperatura y baja humedad en los próximos días. Estos elementos favorecen el desarrollo de focos, pero uno de los más preocupantes es el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora (km/h).

Ante este escenario, las autoridades recomendaron reforzar las medidas preventivas de control. Por su parte, Roberto Schreiner recordó que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal.

A qué números llamar en caso de ver un incendio en Córdoba

En caso de detectar un incendio, desde el Gobierno recordaron que se debe contactar a los siguientes números: