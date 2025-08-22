Andrea Rincón conquistó Cancún con una microbikini celeste que reveló todas sus curvas

Andrea Rincón volvió a brillar en Instagram, donde tiene una comunidad fiel que no se pierde ninguna de sus publicaciones. Con más de 1.3 millones de seguidores, la actriz y vedette demuestra cómo mantener cautiva a su audiencia, ya sea compartiendo aspectos de su vida personal o novedades sobre sus proyectos profesionales.

Andrea Rincón conquistó Cancún al natural y con una microbikini celeste que reveló todas sus curvas

En esta oportunidad, la actriz sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos desde un resort en Cancún, donde se la puede ver posando de espaldas a una pileta enorme y un hotel de lujo. La morocha apostó por la parte de arriba de una microbikini celeste, mientras que abajo optó por un short de jean, un look cómodo y relajado que se llevó todas las miradas.

“Más que bendecida”, escribió Andrea en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y halagos de parte de sus seguidores.

Andrea Rincón reveló el problema que padece a los 40 años

Rceientemente, la actriz y conductora también decidió abrir su corazón para hablar de los desafíos personales que sigue enfrentando. Rincón se refirió a su enfermedad y a cómo el consumo de sustancias impactó en sus relaciones amorosas a lo largo del tiempo.

Con una sinceridad conmovedora, reconoció que recién ahora pudo tomar verdadera dimensión de lo que vivió, y que se encuentra en un proceso de búsqueda de una nueva manera de amar y vincularse. “En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando, entonces, estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”, confesó Rincón en diálogo con Dos pendejas de 50.

Al respecto, contó: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias, eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia. Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto”, agregó.