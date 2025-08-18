Desde Cancún, Andrea Rincón se anticipó el verano y lució la prenda que será tendencia de la temporada

Andrea Rincón volvió a marcar tendencia en Instagram, donde sin dudas logró construir una comunidad atenta que sigue cada uno de sus pasos. Con más de 1.3 millones de personas que la siguen en Instagram, la actriz y vedette sabe cómo llamar la atención de sus fans, ya sea con detalles de su vida personal o proyectos profesionales.

En esta oportunidad, la morocha sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos desde un resort en Cancún y mostró la prenda que será tendencia de la temporada primavera verano. En las imágenes se la puede ver con una microbikini roja y un sweater tejido a tono, posando al borde de la pileta de un lujoso hotel.

“Siendo feliz en este paraíso”, escribió la actriz en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios de parte de sus fanáticos.

Andrea Rincón reveló el problema que padece a los 40 años

Rceientemente, la actriz y conductora también decidió abrir su corazón para hablar de los desafíos personales que sigue enfrentando. Rincón se refirió a su enfermedad y a cómo el consumo de sustancias impactó en sus relaciones amorosas a lo largo del tiempo.

Con una sinceridad conmovedora, reconoció que recién ahora pudo tomar verdadera dimensión de lo que vivió, y que se encuentra en un proceso de búsqueda de una nueva manera de amar y vincularse. “En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando, entonces, estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”, confesó Rincón en diálogo con Dos pendejas de 50.

Al respecto, contó: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias, eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia. Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto”, agregó.