Emilia Attias se la jugó por un look total black con mucho escote y encaje: “Para ustedes”

Emilia Attias es de esas figuras que nunca pasan desapercibidas. Desde sus comienzos en la televisión, supo moverse con soltura entre la actuación, la conducción y la moda, destacándose en cada paso. Con un estilo inconfundible y una frescura que traspasa la pantalla, conquistó al público y se mantiene vigente tanto en los medios como en el mundo de las redes.

Emilia Attias apostó a un look total black con mucho escote y encaje

En esta oportunidad, la actriz mostró su look para ir al programa que conduce Mario Pergolini, al que asistió como invitada. En las imágenes se la peude ver con un top negro de encaje con transparencias y una pollera a tono larga.

“Solcito en la cara antes de irme a Otro día perdido. Esta noche para ustedes“, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios.

Emilia Attias habló sin filtros sobre Nico Vázquez

Invitada al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, Emilia Attias se enfrentó a una de las preguntas que más intriga generó entre sus fanáticos: ¿podría haber un romance con Nicolás Vázquez? Lejos de dejar dudas, la actriz fue categórica y con humor descartó cualquier posibilidad, dejando en claro que entre ellos existe solo una gran amistad.

Nicolás Vázquez y Emilia Attias.

“Con Nico somos como hermanos, no va a pasar nada”, aseguró, bajando las expectativas de quienes en redes sociales fantaseaban con verlos juntos fuera de la ficción. Con su respuesta espontánea, Attias desactivó la ilusión de los seguidores y reforzó el vínculo de cariño y respeto que mantiene con su colega.

Además, la actriz aprovechó la entrevista para reflexionar sobre otro tema que generó debate: la infidelidad. Sin dar demasiados detalles, señaló que para ella no se trata únicamente de lo físico, sino de un concepto más amplio. Con su estilo directo y frontal, volvió a captar la atención del público y de sus seguidores en redes sociales.