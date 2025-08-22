Zaira Nara sigue conquistando Instagram, donde ya reúne a más de 8 millones de seguidores atentos a cada una de sus publicaciones. Con un estilo fresco y auténtico, logra que cada posteo se llene de likes y comentarios en cuestión de minutos. Desde looks cancheros hasta postales cotidianas, la modelo tiene ese plus que la hace brillar en redes y marcar tendencia cada vez que aparece en el feed.

Zaira Nara mostró su mejor faceta como modelo con un look total black

En esta oportunidad, Zaira sacó a relucir su mejor faceta como modelo y mostró su look para ir al desfile de una reconocida marca de indumentaria. En las imágenes se la puede ver con un look total black con un pantalón crop de brillos, la parte de arriba de una microbikini y un blazer.

La hermana de Wanda apostó por un look dosmilero con tiro bajo que recuerda a los icónicos outfits de Shakira. El estilo de cantante colombiana dejó su huella en el mundo de la moda y Zaira no dudó en rendirle homenaje con su marca propia.

Al estilo Shakira, Zaira Nara apostó por un look total black y mucha piel a la vista

Zaira Nara habló tras su separación y desmintió rumores de romance

Después de confirmar su ruptura con Facundo Pieres, Zaira Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática por las versiones que la vinculaban con Nico Furtado. Sin embargo, la modelo decidió romper el silencio y, en una entrevista con LAM, dejó en claro cómo atraviesa este momento personal.

Con un tono sereno y reflexivo, Zaira explicó que prioriza su bienestar y el de su familia por encima de los rumores. “Estoy muy bien, muy feliz. Tuve un tiempo en el que preferí resguardarme un poco de los medios y la exposición”, señaló, destacando que eligió llevar con calma esta nueva etapa tras la separación.

Al referirse puntualmente a los comentarios sobre un supuesto romance con el actor, Zaira fue contundente: “Nada que ver. Entiendo que estando soltera me vinculen, pero no hay más que eso”. De esta manera, dejó en claro que las especulaciones no alteran su vida cotidiana ni su manera de disfrutar su presente.