Desde su cuenta secundaria, Coti Romero publicó una foto sin ropa y quedó al límite de la censura

Coti Romero es una de las influencers más sobresalientes del momento en Instagram. Tras su paso por la casa de Gran Hermano saltó a la fama y tomó gran popularidad. Tiene un estilo propio que causa furor en cada uno de sus fans.

Coti Romero de Gran Hermano le hizo frente al frío con un sensual outfit ultra caliente

Coti marca tendencia con cada una de sus publicaciones y es una referente fashionista. Siempre va por más y no teme en probar nuevas tendencias para lucir. Renueva su look sin temores y apuesta por más con estilos únicos. Es una verdadera it girl.

La joven correntina tiene un carisma único que la convierte en protagonista en cada proyecto nuevo que emprende. La combinación de estilos es su especialidad y no teme en arriesgar con diferentes looks buscando su estilo propio.

Marca tendencia. Coti logra captar todas las miradas de sus fans y enamora con sus looks cargados de sensualidad. La influencer compartió una imagen en donde la podemos ver posando muy sexy y dejó sin palabras a sus fans.

Coti Romero apostó a al tendencia de tanga a la vista y sorprendió con su look para una noche de fiesta

Coti Romero posó frente al espejo completamente desnuda. Solo se cubrió con sus brazos. Mostró sus tatuajes más ocultos y revolucionó a sus seguidores con la infartante publicación. Desde el baño, la exhermanita se mostró al desnudo y dejó muy poco para la imaginación.

Coti Romero desafió los límites de la censura en Instagram

La influencer roba miradas con cada publicación que comparte en Instagram. Su estilo audaz y osado, cosecha suspiros y los likes no tardan en llegar. Coti no conoce de límites y siempre va por más.

Coti Romero publicó una foto sin ropa y totalmente al límite en su cuenta secundaria

Coti Romero posó completamente desnuda frente al espejo y revolucionó a sus fans. La correntina apostó por todos y sin tapujos modeló sin ropa interior. Los likes rápidamente invadieron la publicación.