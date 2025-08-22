Guillermina Valdés posó frente al espejo en colaless y un detalle se robó toda la atención de sus seguidores

Guillermina Valdés es una de las actrices y modelos que supo reinventarse y conquistar las redes sociales. Como muchas colegas, logró volverse influencer y creadora de contenidos en plataformas como Instagram.

Hace un tiempo, Guillermina Valdés se volvió tendencia por un llamativo motivo. La actriz compartió una foto frente al espejo de su baño, donde lució una remera con nudo en la parte de enfrente y una colaless que dejó a la vista parte de su abdomen.

Guillermina Valdés mostró su escote mientras se maquillaba.

En la publicación, la modelo buscaba reseñar un producto para el cuidado del rostro. Sin embargo, algunos de sus más de 2.6 millones de seguidores notaron que no se veía su ombligo en la imagen.

Guillermina Valdés y su total black.

Por esta razón, Valdés decidió editar su publicación y hacer un pequeño descargo sobre las críticas que recibió dentro de los comentarios.

Guillermina Valdés posó frente al espejo de su baño para reseñar un producto.

“Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris. Sí, es pequeño, tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque. Cierta gente fantasea que me lo borré en la foto”, explicó.

Guillermina Valdés explicó que el tamaño de su ombligo se debe a una cirugía por una hernia.

Luego agregó: “Entreno tres veces por semana desde los 14, tengo 44, o sea,30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético”.

Guillermina Valdés y la foto de sus pies

Hace un tiempo atrás, Guillermina también realizó un descargo por una foto que realizó frente a un enorme espejo y en la que se encontraba al borde de la censura. En esta, algunos usuarios de la red social señalaron la forma de los pies de la modelo, por lo que ella decidió hacer un descargo en su publicación.