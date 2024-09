Caso Loan: Camila Núñez rompió el silencio sobre su vínculo con Carlos Pérez.

Camila Núñez, prima de Loan Peña, ha decidido romper su silencio tras las constantes especulaciones sobre su vida amorosa. Aunque había prometido no pronunciarse, las versiones de un romance con Carlos Pérez y supuestas relaciones con el comisario Walter Maciel la llevaron a cambiar de parecer.

En una declaración contundente, Núñez se mostró dispuesta a hablar sin restricciones, generando un verdadero revuelo en el panorama mediático. Su regreso al debate promete más sorpresas y revelaciones.

Esto es lo que confesó la prima de Loan Peña

Camila, la prima de Loan.

“Estoy harta. No sé de dónde salen esas cosas. Yo a Maciel ni lo conozco. No les importa decir cualquier cosa ni piensan en la familia. Son cosas que lastiman, y son mentiras. Ni siquiera me vinieron a preguntar si es verdad”, explicó la joven en Crónica TV.

Muy enojada, exclamó: “Me molesta demasiado que sigan mintiendo. Ni siquiera crucé una palabra. No sé quién está detrás de todo esto. Quieren herir a muchas personas. Te siguen ensuciando”.

Cabe destacar que la jueza dispuso la detención de nueve personas y, entre ellas, está el famoso El Americano, señalado incluso por la abuela Catalina como uno de los hombres que amedrentó a ella y a su familia.

Los nueve detenidos fueron identificados como Nicolás Gabriel Soria (alias “El Americano”), la abogada Elizabeth Cutaia y su pareja, Pablo Javier Noguera; el letrado Alan Cañete; Pablo Núñez, Verónica Machuca, Valeria López, Leonardo Rubio y Delfina Taborda.