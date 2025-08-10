Es hincha de Talleres y tenía ganas de volver: “Pero no se si ya puedo dar lo que la gente espera”

“Estaba en Córdoba, de vacaciones. Me llamaron de Quilmes y un par de días después debuté”. Y lo hizo con gol. Con el sello de Gabriel Carabajal, surgido en Talleres y con una extensa trayectoria, ahora en la Primera Nacional. Y rival de Racing de Nueva Italia este lunes.
“Yo soy muy hincha de Talleres, hace un tiempo tenia muchas ganas de volver. Hoy soy hincha más que nada, porque volver a esta edad no se si podría dar lo que la gente espera“, expresó Carabajal, de 33 años, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.
“Nunca me tocó enfrentar a Talleres en Córdoba. Sería algo especial. Se que fui un poco resistido por la gente, sólo yo se lo que pasó y por qué me fui, y ahora no es el momento de decirlo. Si pudiera volver el tiempo atrás no cambiaría nada en lo que hice en mi carrera", puntualizó.
EL PRESENTE DE TALLERES
“Entiendo y comparto que la gente de Talleres exija, el club nos acostumbró a estar en los primeros puestos. Pero creo que es un bache que tenía que pasar, es normal. Sí espero que no pase nada malo y vuelva a los primeros puestos", opinó Gabriel Carabajal sobre los altibajos de la T en un 2025 que fue un tobogán hasta este presente, complicado en la zona de decenso.
En cuanto a las individualidades en Talleres, apuntó. “Por el tipo de juego (Valentín) Depietri me recuerda a mis comienzos. Ya no tengo esa velocidad je. Y Bebelo Reynoso es un jugador que siempre me gustó”.
Consultado en los por qué del bajo rendimiento de Bebelo, respondió: “Todos los jugadores que vuelven tardan mucho en entrar en ritmo. Esperemos que pronto agarre la pelota y retome su nivel”.
CONTRA RACING, EL LUNES
Quilmes viene de vencer a Atlanta y enfrentará a un Racing que acumula dos derrotas seguidas. Será este lunes a las 21.10 en el Miguel Sancho, televisado por TyC Sports.
“Va ser duro con Racing, espero que no sea tan cerrado. Seguro habrá algunos insultos a mi madre jaja, pero es parte del fútbol. Porque varias veces que lo enfrenté me tocó hacer goles”, anticipó.