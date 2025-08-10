Es hincha de Talleres y tenía ganas de volver: “Pero no se si ya puedo dar lo que la gente espera”

“Estaba en Córdoba, de vacaciones. Me llamaron de Quilmes y un par de días después debuté”. Y lo hizo con gol. Con el sello de Gabriel Carabajal, surgido en Talleres y con una extensa trayectoria, ahora en la Primera Nacional. Y rival de Racing de Nueva Italia este lunes.

“Yo soy muy hincha de Talleres, hace un tiempo tenia muchas ganas de volver. Hoy soy hincha más que nada, porque volver a esta edad no se si podría dar lo que la gente espera“, expresó Carabajal, de 33 años, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

Gabriel Carabajal, en su paso por Newell's.

“Nunca me tocó enfrentar a Talleres en Córdoba. Sería algo especial. Se que fui un poco resistido por la gente, sólo yo se lo que pasó y por qué me fui, y ahora no es el momento de decirlo. Si pudiera volver el tiempo atrás no cambiaría nada en lo que hice en mi carrera", puntualizó.

EL PRESENTE DE TALLERES

“Entiendo y comparto que la gente de Talleres exija, el club nos acostumbró a estar en los primeros puestos. Pero creo que es un bache que tenía que pasar, es normal. Sí espero que no pase nada malo y vuelva a los primeros puestos", opinó Gabriel Carabajal sobre los altibajos de la T en un 2025 que fue un tobogán hasta este presente, complicado en la zona de decenso.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires).

En cuanto a las individualidades en Talleres, apuntó. “Por el tipo de juego (Valentín) Depietri me recuerda a mis comienzos. Ya no tengo esa velocidad je. Y Bebelo Reynoso es un jugador que siempre me gustó”.

"Nadie de #Instituto habló conmigo. No fue tan real ese contacto... Mi idea era estar cerca de mi familia, mi esposa y mis hijos. Estamos en Buenos Aires, salió lo de Quilmes y no lo dudé".



Gabriel Carabajal en TERCER TIEMPO por @RadioSucesos pic.twitter.com/0fWu1jB7a3 — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) August 9, 2025

Consultado en los por qué del bajo rendimiento de Bebelo, respondió: “Todos los jugadores que vuelven tardan mucho en entrar en ritmo. Esperemos que pronto agarre la pelota y retome su nivel”.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

CONTRA RACING, EL LUNES

Quilmes viene de vencer a Atlanta y enfrentará a un Racing que acumula dos derrotas seguidas. Será este lunes a las 21.10 en el Miguel Sancho, televisado por TyC Sports.

“Va ser duro con Racing, espero que no sea tan cerrado. Seguro habrá algunos insultos a mi madre jaja, pero es parte del fútbol. Porque varias veces que lo enfrenté me tocó hacer goles”, anticipó.