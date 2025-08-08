Guido Herrera reveló que estuvo a nada de dejar Talleres por River: “Sentí...”

Con una década defendiendo la camiseta con los colores blanco y azul, Guido Herrera reveló que estuvo a nada de dejar Talleres por River. En paralelo, explicó los motivos de la decisión que hace que permanezca en Córdoba.

Guido Herrera reveló que estuvo a nada de dejar Talleres por River

El arquero confesó que hace 10 años ve a las mismas personas y siente el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli como su casa. “No sé si me voy a otro lado”, dijo, en diálogo con Matías Barzola.

Guido Herrera cumplió 10 años en Talleres.

En el transcurso de la extensa entrevista, el periodista le preguntó si su llegada al club Millonario fue tan fuerte como sonó en diferentes medios de comunicación locales y nacionales. “Tuve muchas posibilidades de irme y lo de River fue tan cierto como se dijo”, expresó.

Talleres: Guido Herrera confesó que Martín Demichelis lo llamó para ir a River

Inclusive, lo llamó hasta el entrenador en aquel entonces. “Hasta hablé con Martín Demichelis”, expresó. El llamado del director técnico es un gesto que significa mucho en el fútbol y el mercado de pases.

Martín Demichelis intentó convencer a Guido Herrera.

“Pero sentí que tenía un lazo muy fuerte. Estuve muy cerquita. Me costó un montón, más allá de que también es una cuestión entre clubes. Nos estaba yendo muy bien en ese semestre”, explicó.

El referente reconoció que el daba al plantel una idea de unidad y de seguir todos por un mismo recorrido. “No podía desviarme de ese camino. Daba el mensaje de unidad y de la nada irme del otro lado al rival con el que justo peleábamos...decidí con el corazón y sentí que tenía que seguir”, concluyó.