Gabriel Carabajal: el Talleres-Argentinos que le gustaría ver y el deseo de volver a la T

Con 32 años, su carrera los llevó al fútbol de Brasil, al Vasco da Gama. Su corazón sigue estando en Talleres, el club en el que surgió, y que este domingo se cruzará por la Liga Profesional con Argentinos Juniors, otra de las camisetas que Gabriel Carabajal defendió.

“Veo todos los partidos de Talleres. Si no estoy jugando, no me los pierdo. Este plantel tiene grandes jugadores. A Rodrigo (Garro) ya lo tenía visto de Instituto, es un jugadorazo. Rodri Villagra es un animal. Sosa, Valoyes, Santos también .. como hincha de la ‘T tener semejantes jugadores me da mucho orgullo”, afirmó el Gaby Carabajal en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Gabriel Carabajal comenzó en Talleres una extensa carrera (Foto: Ramiro Pereyra).

“Creo que le vendría muy bien ganar un título. Pero lo importante es el camino que viene haciendo para lograr ese objetivo. Basta ver la forma en que sale a buscar los partidos. No sale a ganar como sea, sino respetando siempre un estilo de juego, es lo que me gusta a mí”, añadió el volante ofensivo.

“Yo creo que no le falta mucho, porque tiene una gran evoluación año a año y se va notando. La verdad es que Gandolfi esta haciendo un trabajo espectacular”, añadió. Lo que dio pie a la pregunta si volvería a barrio Jardín. “Tengo contrato por tres años con el Vasco, pero un llamado de Talleres me haría mínimamente dudar”, concedió.

LAS PROPUESTAS DE JUEGO DE TALLERES Y ARGENTINOS

“Son modos de jugar similares. El Talleres-Argentinos puede salir parecido a lo que se vio en el Talleres-River”, apreció Carabajal, en referencia al duelo de este domingo en el Kempes. Podrá seguirlo por TV, ya que su partido con el Vasco fue ayer sábado, con derrota por 2-0 en la visita al Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda.

Gabriel Carabajal, surgido en Talleres, pasó al Santos de Brasil. Foto: Prensa Argentinos Junior

“Hoy estoy jugando de interno por izquierda, como lo hacía en Argentinos Juniors. Gabriel Milito fue el responsable de eso. Me marcó mucho, me hizo crecer mucho en lo futbolístico al hacerme jugar en distintos puestos. Sigo sosteniendo que es el mejor entrenador que tuve. No es casualidad que un técnico se mantenga tanto tiempo al frente de un plantel”, enfatizó.