Fernando Alarcón: Mientras yo esté en Instituto no va a pasar que el grupo se divida

Instituto se juega una parada difícil este lunes ante Estudiantes, por la Liga Profesional. Y lo hará sin dos de sus pilares: el arquero Jorge Carranza, expulsado ante San Lorenzo, y Fernando Alarcón, quien llegó al límite de tarjetas amarillas.

“Estuvimos fastidiosos por como se dio el partido con San Lorenzo, nos molestó como nos ganaron, y nos sentimos perjudicados. Al ver la jugada me dio más bronca todavía, porque estaba convencido de que el primero no era penal. Pero no me caben dudas de que el equipo va a levantar”, expresó Alarcón en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Por la falta de resultados y el bajón de la Gloria, en las últimas semanas se agitaron fantasmas sobre divisiones en el plantel y cuestionamientos al técnico Lucas Bovaglio. Y el Palomo fue terminante: “Mientras yo esté en Instituto no va a pasar que el grupo se divida. Siempre vamos a tirar todos para el mismo lado”.

ALARCÓN Y LO QUE SE VIENE PARA INSTITUTO

“El grupo esta bárbaro, con confianza. No tenemos que desconcentrarnos y sabemos que vamos a jugar un partido importantísimo. Que la gente crea por que el grupo va a dejar todo”, aseguró el zaguero central, que sería reemplazado por Joaquín Varela o por Ezequiel Parnisari ante el Pincha.

Admitió que la falencia principal es la falta de gol, y que además cometieron errores defensivos y los pagaron caros. “Como grupo sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar. No podemos culpar a los delanteros de no hacer goles, quizás no le damos la pelota limpia. Hay que trabajar y estar convencidos”.

Y dejó muy en claro el mensaje final: “Contra Barracas y con San Lorenzo se vio a dos Instituto muy diferentes. Contra Barracas los jugadores no representamos al club ese día. Había que revertir como sea ese resultado, no podemos jugar otro partido así”.