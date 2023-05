Santiago Rodríguez: “No podemos regalar nada porque no nos sobra nada”

La derrota de Instituto ante San Lorenzo empezó a ser analizada en los trabajos del plantel que dirige Lucas Bovaglio. Para recuperarse y volver a tomar confianza sumando de a tres puntos, la Gloria ya piensa en el partido del lunes, a las 20, recibiendo a Estudiantes por la fecha 18 de la Liga Profesional.

Uno de los que habló con la prensa en la práctica del martes por la mañana fue Santiago Rodríguez. El puntano analizó: “Sabíamos cómo jugaba San Lorenzo, que no recibía goles en contra en su cancha y que era duro. Así y todo propusimos mucho en el primer tiempo, manejamos la pelota. Sabíamos que tenían jugadores que manejaban bien la pelota, se planchó un poco el partido hasta que fue lo del penal”.

Instituto ya trabaja buscando la vuelta al triunfo (Ramiro Pereyra / La Voz). Foto: Ramiro Pereyra

También se refirió al segundo penal que terminó en expulsión de Jorge Carranza y en el segundo gol azulgrana: “Son situaciones del partido, por lo que sé, es un reflejo. Muchas veces los arqueros levantan el pie así pero ya está. Muchos nos equivocamos. Esperemos que vengan cosas mejores”.

Y para levantarse, en el horizonte está Estudiantes. Rodríguez reflexionó: “Al equipo lo noto bien. Es una categoría que no es fácil jugar, muchos somos nuevos en la categoría y vas aprendiendo cosas nuevas. El ritmo es diferente, los jugadores son diferentes, cuando llegan no te perdonan. Tenemos que saber que estamos en una categoría donde no podemos regalar nada porque no nos sobra nada”.

Así, la confianza sobra y el atacante agregó: “Si estamos al cien por ciento podemos hacerle partido a grandes clubes. Y mejorar, me refiero a errores, detalles, cada uno sabe. No es fácil, si fuese fácil estaríamos arriba”.