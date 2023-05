El DT de Instituto, Lucas Bovaglio, remarcó la “virtud” de San Lorenzo y el “punto de quiebre” del partido

Instituto sufrió una dura derrota este sábado ante el escolta San Lorenzo por 2 a 0, gracias a los penales sancionados por el árbitro Nicolás Ramírez y ratificados con la intervención del VAR. El entrenador Lucas Bovaglio habló de los mismos apenas terminó el encuentro.

Al principio de la rueda de prensa, los periodistas le formularon la pregunta que todos los albirrojos tenían en sus mentes en la provincia de Córdoba:¿Fue penal de Fernando Alarcón sobre Andrés Vombergar?

“La verdad, estoy un poco lejos y cuando me acerqué al monitor para ver, el cuerpo del árbitro no me permitía ver la jugada con claridad”, contextualizó el excentral. Por eso, no pudo “ver exactamente lo que pasó”.

Instituto en su visita a San Lorenzo, por la fecha 17 de Liga Profesional. (Federico López Claro / La Voz).

Bovaglio reiteró la respuesta cuando le tocó hablar sobre la patada de Jorge Carranza sobre Federico Gattoni: “La quiero ver y quedarme tranquilo con la imagen”. Sin embargo, reconoció que si el “Loco” “levantó la pierna de más y lo tocó, no hay mucho que discutir”.

Jorge Carranza cometió una dura falta y vio la tarjeta roja en el San Lorenzo-Instituto. Foto: Federico Claro

Por otro lado, se refirió al ingreso de Ezequiel Parnisari por Leonel Mosevich: “Nos quedó un equipo muy bajo ante uno muy alto”. Luego, se explayó diciendo que la salida de Gabriel Graciani incidió en el recorrido del lateral derecho Juan Franco, quien sintió una pequeña molestia y pidió el cambio.

La virtud de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

En tanto, el actual entrenador de Instituto que sigue siendo cuestionado y más ahora tras este resultado, dijo que les costó ser profundos, “pero al igual que todos los equipos que viene acá”.

El Nuevo Gasómetro, la fortaleza de San Lorenzo.

En este sentido, se refirió a la estadística que marca que los dirigidos por Rubén Dario Insúa no reciben goles en su estadio hace más de 1.100 minutos. “La excepción fue Fortaleza, que le hizo dos goles al final del partido”.

El punto que quiebre del San Lorenzo-Instituto

“El primer penal quebró el partido porque hasta ese momento estaba dentro de los carriles normales que pensamos”, concluyó el rafaelino sobre la jugada que terminó en la conversión de Andrés Vombergar.