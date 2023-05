Dybala apoyó al jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, y se mostró en contra de los insultos racistas

Los insultos racistas en contra del jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, en medio del partido con Valencia provocaron la reacción de la comunidad del deporte. Uno de ellos sus integrantes, Paulo Dybala, apoyó al extremo merengue y se mostró en contra de la violencia.

“No al racismo! Estamos con vos Vinicius. No room for racism anywhere (no hay lugar para el racismo en ninguna parte)”, compartió el cordobés a través de una historia en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que, los profesionales tienen un vínculo personal y el joven le regaló recientemente una camiseta a su “hermano campeón del Mundo”.

En paralelo al mensaje, el jugador surgido en Instituto reposteó un video publicado por el profesional que usa el número 20, donde se leen y escuchan algunas de las palabras fuera de lugar.

Dybala y su lección sobre el racismo

Cuand Dybala era jugador de Juventus dio una reflexión sobre el racismo y la xenofobia que vivieron algunos de sus compañeros. “Es difícil ponerse en el lugar porque realmente no lo sufrís ni lo sentís (a la discriminación), pero realmente lo estás pasando porque agreden a un compañero”, indicó.

Luego, enumeró que no importa el color de piel, ni el país de origen ni otras cuestiones ya que “hay que respetar a las personas por como son y su forma de pensar”. “Todos tenemos que estar unidos como sociedad para combatirlo”, concluyó.

El video con la reflexión completa en el siguiente link.