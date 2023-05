Todo lo que tenés que saber del partido Talleres-Argentinos; fecha 18 de Liga Profesional

Talleres, a la expectativa de escalar más en la tabla de la Liga Profesional, enfrenta este domingo a Argentinos Juniors, a las 16.30 en el estadio Kempes, por la fecha 18 del torneo. Televisado por TNT Sports.

El Albiazul suma 31 puntos junto a Estudiantes, y está a nueve del líder de River (40) y a cuatro puntos de San Lorenzo (35). Un triunfo frente al Bicho le permitiría arrimarse y seguir con la ilusión de pelear por el título, más allá del objetivo de volver a copas internacionales (está en el lote para clasificar a Libertadores).

CÓMO LLEGA TALLERES

Javier Gandolfi pondría en cancha la misma formación con la que Talleres empató ante Belgrano en Alberdi. Una posibilidad era reemplazar a Juan Carlos Portillo en el lateral izquierdo por Nicolás Pasquini, pero el lateral llegado de Lanús ni siquiera concentró por una distensión en el gemelo.

Javier Gandolfi se quedó sin Nicolás Pasquini, quien asomaba como titular en Talleres. Foto: Twitter @CATalleresdecb

Y otro cambio que evaluaría el entrenador Albiazul es el ingreso de Nahuel Bustos, autor de un golazo ante el Pirata. Podría ser por Michael Santos, con el arco cerrado en estas dos últimas fechas (penal incluido ante Nahuel Losada), pero aún así, goleador de la Liga Profesional con 10 tantos.

También pude ocurrir que “NB10″ entre por Ulises Ortegoza, y Rodrigo Garro retroceda al doble “5″ junto a Rodrigo Villagra, para jugar con dos referentes de área, como se vio en el empate ante el escolta San Lorenzo.

Nahuel Losada le contuvo un penal a Santos en el primer tiempo, y en el complemento un disparo a Nahuel Bustos. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En la lista de citados aparece Julio Buffarini, quien ya había sido citado contra Belgrano pero finamente no firmó planilla, como también sucedió con Federico Girotti. El exdelantero de River ahora no fue convocado, pese a que fue titular en el partido que la reserva albiazul cayó 4-1 contra Argentinos y anotó el gol.

COMO VIENE ARGENTINOS JUNIORS

Argentinos, con 23 puntos y muchos altibajos en la Liga, cayó ante Boca en la fecha pasada, y el jueves empató 0 a 0 con el Corinthians como local por el grupo E de la Copa Liberadores, en el que está al frente con 8 puntos.

Gabriel Milito no tiene pensado rotar jugadores pero en su plantel no contará con dos jugadores importantes: su goleador Gabriel Ávalos, desgarrado, y Federico Redondo, quien integra la selección argentina sub 20 que disputa el Mundial de la categoría.

Los cambios que haría el DT serían los ingresos de Lucas Villalba (recuperado de una lesión) por Leonel González,en el lateral izquierdo, y de Marco Di Césare por Miguel Torrén (no figura en la lista de viajeros a Córdoba), en la zaga central.

EL KEMPES, A PLENO PARA LOS HINCHAS DE TALLERES

Después de tres partidos seguidos como local en los que abrió la popular Artime para visitantes, este domingo Talleres tendrá a disposición de su público las cuatro tribunas del estadio Kempes. La cabecera se abrirá para que los chicos de las escuelas de fútbol del club asistan al encuentro con Argentinos. Además, la directiva Albiazul habilitó un cupo de entradas limitadas para socios.

Talleres vs River por partido de la Liga Profesional en el Kempes. 14 mayo 2023 foto Javier Ferreyra

Volverá a aplicarse en el Kempes el programa Tribuna Segura, por lo que se recomienda a todos quienes vayan al estadio llevar su DNI, demás del ticket de ingreso. El operativo de seguridad se reforzará para la detección de bengalas y del “alquiler” o préstamo de los carnets de socios y socias. Habrá fuertes sanciones que irán desde multas a la prohibición de concurrencia al estadio.+

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y ARGENTINOS

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos o Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Argentinos Juniors: Alexis Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Césare y Lucas Villalba; Fabricio Domíngue, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Javier Cabrera y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.