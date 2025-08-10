Triunfazo de Talleres y empate de Belgrano en la primera fecha del Clausura del fútbol femenino

En el inicio del torneo Clausura de Primera División del fútbol femenino encontró a Talleres debutando de local y ganándole por 2 a 1 a Vélez en La Boutique de barrio Jardín. Belgrano jugó en Rosario, enfrentando a Newell’s e igualó sin goles.
Las Piratas, subcampeonas del torneo anterior, buscaban una especie de revancha ante las Leprosas, últimas campeonas. Las Matadoras, en su primer temporada en Primera, tienen como objetivo terminar de consolidarse.
Triunfazo de Talleres ante Vélez en La Boutique
En un partido con buena concurrencia de gente en barrio Jardín, las Matadoras sufrieron pero pudieron sobreponerse y terminar festejando.
En el inicio del segundo tiempo, las visitantes se pusieron en ventaja con gol de Álvarez a los tres minutos del complemento.
Luego, las dirigidas por Carlos Castiglione reaccionaron y empataron con un golazo de tiro libre de Brisa Jara a los 22 minutos.
Y, sobre el final, en una gran jugada colectiva llegó el segundo para la T. Juana Souto mandó a la red una gran contra para desatar la locura y cerrar una gran victoria. Para la próxima fecha serán visitantes de Racing.
Empate de Belgrano ante Newell’s, las últimas campeonas
En Rosario, en un partido muy disputado, terminaron empatando sin goles Newell’s y Belgrano. Se reeditó el partido de la jornada final del torneo pasado en donde las rosarinas coronaron el torneo que habían ganado la fecha anterior.
Las dirigidas por Mariana Pomu Sánchez tuvieron algunas chances para llevarse los tres puntos pero no estuvieron finas en la definición. En la próxima fecha recibirán a San Luis en dpía y sede a confirmar.