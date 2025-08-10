Triunfazo de Talleres y empate de Belgrano en la primera fecha del Clausura del fútbol femenino

En el inicio del torneo Clausura de Primera División del fútbol femenino encontró a Talleres debutando de local y ganándole por 2 a 1 a Vélez en La Boutique de barrio Jardín. Belgrano jugó en Rosario, enfrentando a Newell’s e igualó sin goles.

Las Piratas, subcampeonas del torneo anterior, buscaban una especie de revancha ante las Leprosas, últimas campeonas. Las Matadoras, en su primer temporada en Primera, tienen como objetivo terminar de consolidarse.

Triunfazo de Talleres ante Vélez en La Boutique

En un partido con buena concurrencia de gente en barrio Jardín, las Matadoras sufrieron pero pudieron sobreponerse y terminar festejando.

En el inicio del segundo tiempo, las visitantes se pusieron en ventaja con gol de Álvarez a los tres minutos del complemento.

Luego, las dirigidas por Carlos Castiglione reaccionaron y empataron con un golazo de tiro libre de Brisa Jara a los 22 minutos.

#FutbolFemenino | Primera fecha. #ZonaB

22ST en La Boutique de Barrio Jardín.

Goooolaaaaazooo de Brisa Jara de tiro libre

#Talleres 1 (22ST Jara) - #Velez 1 (3ST Alvarez)

Y, sobre el final, en una gran jugada colectiva llegó el segundo para la T. Juana Souto mandó a la red una gran contra para desatar la locura y cerrar una gran victoria. Para la próxima fecha serán visitantes de Racing.

#FutbolFemenino | #ZonaB 1era fecha

Final del partido en La Boutique de Barrio Jardín.

#Talleres 2 (22ST Jara y 48ST Juana Souto) - #Velez 1 (3ST Alvarez)

🟥 Camila Bravo (V) pic.twitter.com/GjcFlzcUwq — Fanáticos (@Fanaticos_LVDOS) August 10, 2025

Empate de Belgrano ante Newell’s, las últimas campeonas

En Rosario, en un partido muy disputado, terminaron empatando sin goles Newell’s y Belgrano. Se reeditó el partido de la jornada final del torneo pasado en donde las rosarinas coronaron el torneo que habían ganado la fecha anterior.

Las dirigidas por Mariana Pomu Sánchez tuvieron algunas chances para llevarse los tres puntos pero no estuvieron finas en la definición. En la próxima fecha recibirán a San Luis en dpía y sede a confirmar.