Belgrano y Talleres con todo listo para el Clausura de Primera del fútbol femenino

Luego de una primera parte del año movida para el fútbol femenino, con el tercer puesto de Argentina en Copa América incluído, llegó el turno de que vuelvan al ruedo Belgrano y Talleres.

Las Piratas querrán repetir o mejorar la campaña del torneo Apertura en donde se quedaron con el subcampeonato y las Matadoras buscarán consolidar su levantada para afirmar sus pretensiones de seguir en la máxima categoría.

Cómo llega Belgrano al inicio del Clausura del fútbol femenino

Dirigidas por la Pomu Sánchez y con la incorporación de Rodrigo Gaitán, entrenador de trayectoria en Liga Cordobesa en el cuerpo técnico, Belgrano buscará seguir animando el torneo y apostará por ganarlo. Integrará el Grupo A junto a Newell’s, Platense, Independiente, Boca, Ferro, SAT, Huracán y San Luis.

Mariana Pomu Sánchez, entrenadora de Belgrano femenino (Prensa Belgrano)

En el Apertura quedaron segundas detrás de Newell’s, justamente el rival en la primera fecha. El partido se jugará el domingo 10 de agosto, a las 15, en el predio Bella Vista de Rosario. Será televisado por Canal 10, Showsport y el canal oficial de Belgrano en Youtube.

Victoria Arrietto festeja su gol ante Rosario Central (Prensa Belgrano).

El plantel es prácticamente el mismo que jugó la primera parte del año. No hubo grandes bajas, salvo la de Magalí Pereyra que jugará en Talleres.

Victoria Arrieto, capitana del femenino de Belgrano (Prensa Belgrano)

Mariana Sánchez, entrenadora del equipo celeste, explicó: “Tenemos un gran equipo. Pero hay que ir partido a partido. Eso te permite poner todas tus energías en lo que viene. Confío plenamente en este equipo”.

Cómo llega Talleres a la segunda parte del torneo femenino

Con el fin de terminar de coronar una campaña que le permita estar tranquilas en la primera temporada en la máxima categoría del fútbol femenino, Talleres se preparó a conciencia en la larga pretemporada. Debutará el domingo, a las 16, en La Boutique de barrio Jardín recibiendo a Vélez.

El femenino de Talleres juega en la Boutique (Prensa Talleres)

Concretó la llegada de cuatro jugadoras: Catalina Primo, Stephanie Melgarejo, Magalí Pereyra y Stephanie Tregartten. Se fue la defensora Macarena Latorre. Las Matadoras están en el Grupo B junto a Banfield, River, Vélez, Gimnasia, San Lorenzo, Racing y Rosario Central.

Caslos Casteglione, entrenador de Talleres femenino (Talleres)

Carlos Casteglione, DT del femenino albiazul, anticipó: “Nuestra idea es pelear el torneo, y sabemos que si queremos ser protagonistas acá de local tenemos que empezar ganando”.

El torneo se jugará con Fase Regular y posteriormente la Fase Final con Cuartos de Final, Semifinal y Final por el título.