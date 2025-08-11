Lola Latorre sigue afianzando su lugar en el mundo de las redes y hoy es una de las influencers más relevantes de su generación. Con más de 721 mil seguidores en Instagram y 459 mil en TikTok, muestra su día a día con estilo y una impronta única. Entre outfits, rutinas y momentos distendidos, logró construir una identidad que conecta y marca tendencia.

Lola Latorre marca tendencia con sus looks en las redes sociales.

En esta oportunidad, la influencer sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de fotos desde Italia, en las que se la ve disfrutando del mar y el sol con una microbikini blanca y acompañada por su pareja, Felipe Ossana.

Desde Italia, Lola Latorre disfrutó del mar en microbikini blanca y al natural

“Cerdeña”, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes y decenas de comentarios de parte de sus fanáticos.

Lola Latorre brilló en la premiere de “Otro Viernes de Locos” junto a su mamá

Lola Latorre fue una de las influencers elegidas por Disney para formar parte del exclusivo evento de presentación de Otro Viernes de Locos en Ciudad de México. Acompañada por su mamá, Yanina Latorre, viajó especialmente para sumarse a esta experiencia internacional que reunió a figuras de toda América Latina. Desde su llegada al hotel hasta el esperado encuentro con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, Lola compartió cada momento con sus seguidores.

Las argentinas estuvieron en la avant premier de "Otro viernes de locos".

En la alfombra del estreno, la influencer se mostró radiante, posando con la invitación oficial del evento y generando contenido exclusivo para sus redes. La elección de figuras como Lola por parte de Disney no fue casual: apuntaron a conectar a nuevas audiencias digitales con una historia clásica que marcó a toda una generación.

Yanina y Lola se fotografiaron con Lindsay y Jamie Lee.

En una de las postales que se volvió viral, se la ve posando sonriente junto a su madre y las protagonistas del film, en una noche que, sin dudas, quedará en el recuerdo.