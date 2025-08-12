Karina La Princesita lleva años brillando, y no solo arriba del escenario. Con una trayectoria llena de éxitos, logró forjar un vínculo auténtico con su público, algo que se nota en los millones de seguidores que la acompañan en redes. Allí no solo comparte adelantos de su música, sino que también deja ver su costado más personal: reflexiones, momentos cotidianos y, cada vez más, looks que llaman la atención.

Los looks total black preferidos de Karina La Princesita

En esta oportunidad, la artista sorprendió a sus fanáticos en Instagram con fotos de su último look para una noche de concierto: en las imágenes se la puede ver con un minishort negro que acompañó con bucaneras con tachas, un top y una camisa color nude.

Karina La Princesita conquistó las redes en minishort y bucaneras con tachas

Karina La Princesita sorprendió a su hija Sol por su cumpleaños 18 y se volvió viral

El cumpleaños número 18 de Sol Cwirkaluk fue toda una celebración. Tras regresar de un viaje por Italia, la hija de Karina “La Princesita” y El Polaco fue recibida en el aeropuerto por familiares y amigos que la esperaban con carteles, globos y un efusivo “Feliz cumpleaños” que la emocionó y la hizo sonreír, aunque no pudo evitar exclamar entre risas: “Qué vergüenza”.

Karina, siempre orgullosa de su hija, compartió el momento en redes sociales con un tierno mensaje: “Felices 18, bebota hermosa. Ya sos una bebé mayor de edad. Te amo”. La cantante mostró así, una vez más, el fuerte vínculo que las une y que se refleja en cada gesto y palabra.

El Polaco apoya en esta nueva etapa a su hija.

Sol, que heredó el talento y la pasión por la música de sus padres, ya dio pasos en el mundo artístico, como su participación en el programa neoyorquino Go Broadway, donde interpretó a Anastasia. Ahora, con la mayoría de edad cumplida, sigue construyendo su camino artístico acompañada del apoyo incondicional de su familia.