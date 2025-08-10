Los Pumas en Córdoba y un partido histórico: los pedidos más caros que hicieron los All Blacks

La presencia de Los Pumas en Córdoba, para un partido estelar contra los All Blacks el sábado 16 de agosto en el estadio Kempes, despertó una enorme expectativa. Por todo lo que envuelve al mítico seleccionado de Nueva Zelanda.

Se medirán por al primera fecha por la primera fecha del Rugby Championship 2025, y Los Pumas ya hicieron pie en la provincia, con un multitudinario entrenamiento a puertas abiertas.

Entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz).

En cambio los All Blacks llegarán a Córdoba recién el próximo jueves y con una serie de exigencias, sobre todo en cuento a las medidas de seguridad, y a sus gustos particulares.

Así lo detalló Rodrigo Escribano, CEO de BS Group, la empresa a cargo de la promoción del evento de dimensión internacional; en una entrevista con De la cancha al living por canal Showsport.

“Son muy celosos de su seguridad, viajando incluso con su propio equipo desde Nueva Zelanda. Y no pudimos hacer que se queden 10 días en Córdoba como Los Pumas, pero estamos tratando de que haya algunas acciones con el público", explicó Escribano, quien además es vicepresidente de Talleres.

Juegan los Pumas y los All Blacks en el Kempres. Rodrigo Escribano, CEO de BS Group, en La Voz en Vivo. (Captura)

Y mencionó además como dato saliente la dieta de los jugadores neozelandeses. “Comen sushi después de los partidos, están habituados al pescado por cuestiones nutricionales. El tema es alimentar a rugbier de ese peso y envergadura, sólo con sushi. Sale más caro que el traslado y la estadía”, precisó.

Codie Taylor, de Nueva Zelanda, centro, hace un descanso contra Argentina durante su partido de prueba de rugby en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el sábado 17 de agosto de 2024. (Kerry Marshall/Photosport vía AP)

LOS PUMAS Y ALL BLACKS EN CÓRDOBA

La delegación de los All Blacks se alojarán en el Hotel Quinto Centenario, mientras que Los Pumas hará campamento en el Holiday Inn. La llegada de ambos seleccionados colmó la capacidad hotelera de Córdoba y hasta de Carlos Paz.

El seleccionado argentino entrenará en Palermo Bajo, mientras que los All Blacks sólo realizarán un reconocimiento de campo en el Kempes el viernes 15, a las 15, actividad cerrada al público. De todos modos, la organización buscará la posibilidad de contacto con la prensa y los fanáticos.