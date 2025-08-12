Quiénes son Shanina, Jojo, Maite y Gladys: los alter egos de María Becerra que estarán en su show en River

El 12 de diciembre, María Becerra se subirá al escenario del Estadio River Plate para uno de los shows más esperados del año. En la previa, la artista sorprendió a sus fans al revelar en redes sociales a “sus chicas”: los alter egos que encarnará durante el concierto y que formarán parte de la narrativa visual y musical del espectáculo.

“Ya era hora de que vayan conociendo un poco más a mis chicas ¿quién con ganas de verlas en el River?”, escribió en Instagram, dejando a sus seguidores con intriga y expectativas altísimas.

Así presentó María a sus alter egos.

Los alter egos de María Becerra y sus personalidades

Cada uno de estos personajes representa una faceta distinta de la artista, tanto en estilo como en actitud:

Shanina: De cabello violeta y estética kawaii, es el lado más tierno y soñador de María. Ama el color violeta, las noches de animé y las remeras de estilo japonés. Su canción favorita es Summertime Sadness de Lana del Rey.

El alter ego Shanina.

Jojo: Es la versión más intensa y rebelde. Con cabello rizado y fondo de fuego y cadenas, Jojo elige el negro como su color insignia y disfruta de las noches de descontrol. Su tema de cabecera es Work de Rihanna y su prenda preferida, los tacos asesinos.

El alter ego Jojo.

Maite: Representa el costado más serio, elegante y estratégico. Con gafas, traje y un peinado prolijo, prefiere el beige y planes tranquilos en casa. Su canción favorita es If I Ain’t Got You de Alicia Keys, y viste conjuntos de falda y blusa elegante.

El alter ego Maite.

Gladys: Es la más descontracturada y cercana. Fan del celeste y de pasar tiempo con su hijo, elige zapatillas deportivas como prenda infaltable. Su himno es Con la misma moneda de Karina.

El alter ego Gladys.

Con esta propuesta, María Becerra no solo ofrecerá un concierto, sino una experiencia inmersiva en la que cada alter ego tendrá su momento estelar. La artista viene adelantando que el show contará con una puesta en escena cinematográfica, pantallas interactivas y un setlist que recorrerá sus grandes éxitos y nuevas sorpresas.