A sus 55 años, Karina Mazzocco se animó a una microbikini camuflada y cosechó suspiros

Karina Mazzocco demuestra todos los días que es una de las mujeres más bellas del país. A sus 55 años parece muchísimo más joven y se la ve divina. Esta vez, modeló una bikini sumamente diminuta en Brasil, donde se tomó algunos días de vacaciones.

Karina Mazzocco demostró su gran talento para la conducción. Está al frente de A La Tarde y sin duda tiene una cancha increíble para este tipo de programas. De todas maneras, la modelo necesitaba unos días de relajación en la playa, donde lució su cuerpo maravilloso en las aguas de Brasil.

Karina Mazzocco

Mazzocco subió algunos videos y fotos de su estadía en Brasil, donde se la puede ver con una microbikini camuflada que le queda espectacular. A sus 53 años conserva su cuerpo de la mejor manera, al natural y sin avergonzarse por nada. Una mujer que, sin duda, es de las más bellas del país.

Al parecer, Karina conserva su cuerpo de modelo. La famosa modeló por las mejores pasarelas y tiene un enorme repertorio, ya que fue de las más reconocidas del país. Hoy en día se alejó bastante de ese mundo pero la esencia sigue intacta para ella.

Karina Mazzocco aprovechó sus vacaciones

Lo cierto es que lo bueno dura poco y Karina se lamentó por ya tener que volver a sus obligaciones. “Qué cosa linda son las vacaciones. ¿Por qué se pasan tan rápido?”, preguntó. Son muchos los likes que recibió la famosa en las fotos que subió a redes sociales.

No solo likes, sino que Mazzocco recibió muchísimos comentarios halagando su figura escultural. La cual conserva excelentemente a sus 55 años y después de muchísimo trabajo. Se nota que le gusta cuidarse y mantenerse en forma siempre a pesar de la edad.