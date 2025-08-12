Cuáles son los signos que serán traicionados por alguien especial en agosto, según el horóscopo chino

Agosto avanza con una mezcla de tensiones y cambios que se sienten en todos los aspectos de la vida. En el horóscopo chino, este período está atravesado por la energía del Mono dentro del año de la Serpiente de Madera, una combinación que despierta movimientos repentinos y giros inesperados.

Para algunos signos, esto puede traducirse en traiciones, discusiones fuertes o engaños por parte de personas cercanas. No se trata de entrar en paranoia, pero sí de mantener la prudencia y no subestimar las señales. Según Ludovica Squirru, los signos con más probabilidades de atravesar estas situaciones son el Dragón, el Buey, la Cabra y el Caballo.

La traición puede llegar a la vida de estos signos en agosto.

Los cuatro signos del horóscopo chino que deberán andar con cautela

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Este mes puede traer revelaciones incómodas. “Podrían aparecer secretos, chismes y actitudes egoístas por parte de personas de confianza”, señala Squirru. La clave será no reaccionar de inmediato y trabajar la fortaleza emocional para evitar caer en provocaciones.

Horóscopo Chino. Dragón.

Búfalo (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

La advertencia es clara: no involucrarse en conflictos que no les correspondan. La energía del mes puede arrastrarlos a peleas ajenas y dejarlos en una posición incómoda. Especial cuidado en el trabajo, donde podría haber competencia desleal o maniobras poco transparentes.

Horóscopo Chino. Búfalo.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Aunque no están en el ojo de la tormenta, las Cabras podrían sentirse defraudadas por decisiones tomadas bajo presión o por influencias externas. Es fundamental no idealizar a quienes las rodean y actuar con pies de plomo, especialmente en cuestiones familiares y emocionales.

Horóscopo Chino. Cabra.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El clima impulsivo del mes puede llevar a malentendidos y rupturas si no se controla la reacción. La recomendación es no tomar decisiones importantes en medio de la tensión. Discernir y analizar antes de actuar será la mejor protección contra manipulaciones o malentendidos.

Horóscopo Chino. Caballo.

Este agosto, más que nunca, se trata de escuchar la intuición y poner límites claros. La energía del Mono puede ser traviesa y agitar las aguas, pero también ofrece la oportunidad de aprender a cuidar los vínculos y reforzar la confianza propia.